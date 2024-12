„Was Kinder schützt und stärkt – Qualität der Offenen Arbeit als gelebtes Kinderschutzkonzept" – so der Titel des im Verlag „Das Netz“ erschienenen Ratgebers – hat das Zeug zum Standardwerk für Beschäftigte in der Kinderbetreuung. Neue Maßstäbe in der Diskussion um Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen zu setzen, ist das erklärte Ziel der Autor:innen des Netzwerks Offene Arbeit Deutschland. Geboten wird ein praxisorientierter und wissenschaftlich fundierter Überblick über die verschiedenen Aspekte eines gelingenden Kinderschutzes, der durch die weiterentwickelten pädagogischen Strukturen bei Kindern und deren Alltag ankommt.Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung von Beziehungen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern. Die Autor:innen betonen, dass eine vertrauensvolle Beziehung die Grundlage für einen wirksamen Kinderschutz bildet und machen deutlich, welchen Einfluss eine kritisch-reflexive Professionalisierung auf die qualitative Weiterentwicklung haben kann. Darüber hinaus gehen sie auf die Rolle der Partizipation von Kindern ein und veranschaulichen, wie Kinder in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können und welche neujustierte Rolle den pädagogischen Fachkräften zuteilwird.Der umfassenden Einblick in den gelebten Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen bietet pädagogischem Fachpersonal eine wichtige Grundlage für Ihren professionellen Alltag. Doch auch wissenschaftlich Arbeitende und Eltern erhalten hier eine wertvolle Ressource. Das Werk liefert zahlreiche Anregungen für die praktische Arbeit und trägt dazu bei, ein Bewusstsein für die Bedeutung von „gelebtem Kinderschutz“ zu schaffen. Denn:„Alles was Kinder schützt und stärkt, leitet uns als pädagogische Fachkräfte.“ (S.11)Das Netzwerk Offene Arbeit Deutschland ist ein Zusammenschluss von Praktiker:innen aus der frühkindlichen Bildung, die für eine kind -und familienzentrierte Pädagogik stehen. Das Buch wurde von den Kolleg; innen und Kooperationspartner:innen aus den verschiedensten Bereichen verfasst.Netzwerk Offene Arbeit Deutschland: info@noa-deutschland.deVerlag das Netz: service@verlagdasnetz.de