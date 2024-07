Nature Love und Sängerin Vanessa Mai starten neue Kooperation

Die erfolgreiche Nahrungsergänzungsmittelmarke Nature Love gibt mit großer Freude ihre neue Partnerschaft mit der beliebten deutschen Musikerin Vanessa Mai bekannt. Diese aufregende Kooperation bringt zwei starke Marken zusammen, die sich beide durch Qualität, Natürlichkeit, Authentizität und ein gemeinsames Engagement für Gesundheit und Wohlbefinden auszeichnen.



Vanessa Mai, die sich nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihren gesunden Lebensstil und ihre positive Ausstrahlung einen Namen gemacht hat, ist die perfekte Botschafterin für Nature Love. Die Marke steht für hochwertige, naturverliebte Nahrungsergänzungsmittel, die Menschen dabei unterstützen, ihre Gesundheit auf einfache und nachhaltige Weise zu verbessern.



„Ich freue mich mega über die Kooperation mit Nature Love“, sagt Vanessa Mai. „Gesundheit und Wohlbefinden spielen in meinem Leben schon lange eine zentrale Rolle. Die Produkte von Nature Love benutze ich seit Jahren und empfehle sie jedem weiter. Darum fühlt sich die Zusammenarbeit auch so authentisch an. Mit Nature Love habe ich einen Partner gefunden, der dieselben Werte teilt und Produkte anbietet, die mir helfen, mein Leben in Balance zu halten.“



Im Rahmen der Partnerschaft wird Vanessa Mai nicht nur als Gesicht der neuen Kampagne auftreten, sondern auch aktiv an der Entwicklung und Förderung ausgewählter Produkte mitwirken. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Transparenz und Qualität gelegt, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.



„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vanessa Mai“, erklärt Nicola Hannappel, Director Communications von Nature Love. „Ihre authentische Art und ihr Engagement für einen gesunden Lebensstil passen perfekt zu unserer Marke. Zudem ist sie bereits seit vielen Jahren treue Kundin unserer Marke und weiß genau, was uns differenziert und auszeichnet. Gemeinsam möchten wir Menschen inspirieren und unterstützen, ihr Wohlbefinden auf natürliche Weise zu fördern.“ Die Partnerschaft startet offiziell im Juli 2024 mit der Einführung der exklusiven Produktsets „Naturschön mit Vanessa Mai“ und „Einfach Loslassen mit Vanessa Mai“, bestehend aus den Lieblingsprodukten der Künstlerin. Weitere Informationen und spannende Updates zur Kooperation finden Sie in Kürze auf den offiziellen Kanälen von Vanessa Mai und Nature Love.



Über Vanessa Mai.



Vanessa Mai ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Musikerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit zahlreichen Hits und Auszeichnungen begeistert sie Millionen Fans. Abseits der Bühne engagiert sie sich aktiv für einen gesunden Lebensstil und setzt sich für verschiedene gesellschaftliche Themen ein.





