Anlässlich der aktuellen Lage in Deutschland, positioniert sich die erfolgreiche Nahrungsergänzungsmittelmarke Nature Love lautstark und farbenfroh gegen Hass und Hetze in unserer Gesellschaft. Passend zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März werden drei Produkte der aufmerksamkeitsstarken Special Edition „Immun gegen Hass“ mit den Titeln „Immun gegen Rassismus“, „Standhaft gegen rechte Gewalt“ und „Für Kulturenvielfalt“ gelauncht. Der Erlös der verkauften Produkte wird zu 100% an die beiden engagierten gesellschaftlichen Organisationen CORRECTIV und Gesicht Zeigen! gespendet. Für das Natürlichste der Welt: Menschlichkeit.



Nature Love steht von Natur aus für eine offene und tolerante Gesellschaft. Das Wort Liebe trägt die Marke bereits im Namen und will daher nicht einfach zusehen, wenn sich stattdessen immer mehr Hass und Hetze in unserer Gesellschaft verbreiten. Rassismus ist eine unannehmbare Verletzung der grundlegenden Menschenrechte und bedroht das soziale Gefüge unserer Gesellschaft. Darum möchte Nature Love die Menschen unterstützen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, Bewusstsein zu schaffen, Solidarität zu fördern und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Rassismus in all seinen Formen zu bekämpfen. Nature Love glaubt fest daran, dass Vielfalt eine Stärke ist und dass jede Person das Recht hat, respektiert und gleich behandelt zu werden, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder ethnischen Zugehörigkeit.



Diese wichtige Botschaft soll in einer gemeinsamen Aktion für und mit den Kunden unterstützt werden. Und das geht am besten mit den Produkten, für die Nature Love steht. Mit einer Special Edition gemacht für das Natürlichste der Welt: Menschlichkeit. Das Design der drei Produkte mit den Botschaften „Immun gegen Rassismus“, „Standhaft gegen rechte Gewalt“ und „Für Kulturenvielfalt“ wurde von der Hamburger Agentur Studio Chapeaux umgesetzt. Was drin ist, unterstützt den Körper von innen, was drauf steht, die stabile Haltung und was bei dem Verkauf herauskommt zu 100% die Organisationen CORRECTIV und Gesicht Zeigen!.



CORRECTIV ist das wichtigste gemeinwohlorientierte Medienhaus im deutschsprachigen Raum. Sie stärken Demokratie mit den Mitteln des gemeinnützigen Journalismus, der Medienbildung sowie unabhängiger Technologie. Die Initiative „Gesicht Zeigen!“ steht für Respekt und Toleranz. Für ein weltoffenes Deutschland. Der bundesweit agierende Verein ermutigt Menschen, aktiv zu werden gegen Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt. Er greift in die aktuelle politische Debatte ein und bezieht öffentlich Stellung.

