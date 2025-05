Elefant im Raum – Ultrafeine Partikel und anthropogene organische Aerosole

Primäre organische Aerosole (POA): Direkt in die Atmosphäre freigesetzt, z. durch Holzfeuer, Verbrennungsmotoren oder Industrieprozesse.

Sekundäre organische Aerosole (SOA): Bilden sich durch chemische Reaktionen gasförmiger Vorläuferstoffe, wie flüchtige organische Verbindungen (VOCs), in der Atmosphäre.

Verbrennung Holz, Biomasse, fossiler Brennstoffe (Kraftwerke, Verkehr)

Industrielle und chemische Prozesse

Technische Geräte wie Laserdrucker und 3D-Drucker

Landwirtschaft (z. Ammoniak aus Gülle)

Offenes Verbrennen von Abfällen

Feste Mikro- und Nanoplastik-Partikel und Chemikalien

oder kondensierte organische Verbindungen

Organische Verbindungen, z. VOCs, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) und per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen ( PFAS)

(PAKs) und per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen ( Carbon Black und metallhaltige Nanopartikel (2-8 %)

Größe: kleiner als 100 Nanometer – kleinste Feinstaub-Fraktion

Quelle: Verbrennungsprozesse, Abrieb, sekundäre Bildung in der Umgebungsluft / Atmosphäre

Eigenschaften: Hohe Reaktivität, große Oberfläche bei geringem Volumen

Tiefes Eindringen in die Alveolen (Lungenbläschen)

Übertritt in den Blutkreislauf

Überwindung Blut-Lunge / Blut-Hirn-Schranke

Auslösung von Entzündungen und oxidativem Stress

Störungen des Immunsystems

Insbesondere PAK s sind stark kanzerogen

s sind stark kanzerogen Mögliche Beteiligung an neurodegenerativer Erkrankung

Akute Folgen: Atemwege (90 %), Allergien (70 %)

Langfristig: Chronische Atemwegs- (15 %) und Herz-Kreislauf- und neurologische Erkrankungen, Metall-Allergien, Magen-Darmerkrankungen und Krebs

„sichtbarer Toner“: chronische Müdigkeit, bronchiale Hyperreaktivität, Asthma/COPD und Herz-Kreis-lauferkrankungen

Gerätetausch Sicher drucken mit Tinte statt Toner

Sicher drucken mit Tinte statt Toner Partikel zählen Machen Sie das Unsichtbare sichtbar!

Machen Sie das Unsichtbare sichtbar! Nachrüstfilter Laserdrucker nie ohne Filter!

Laserdrucker nie ohne Filter! Separate Räume Aufstellung mit autarker Zu- und Abluft!

Aufstellung mit autarker Zu- und Abluft! Raumluftreiniger Reduzieren Sie die Menge UFP!

Reduzieren Sie die Menge UFP! Weniger drucken Sie schonen Umwelt, Gesundheit + den Geldbeutel!

: komplexe Gemische aus festen und/oder flüssigen Partikeln, fein verteilt in einem Gas – typischerweise Luft –.: sowohl durch natürliche Prozesse (z. B. Vulkanausbrüche, Pollenflug, Meeresgischt) sowie menschliche Aktivitäten, wie Industrie, Verkehr , Laserdruck, 3D-Druck und Haushaltsprozesse.Organische Aerosole aus kohlenstoffhaltigen Verbindungen werden nach ihrer Entstehungsweise unterschieden:Eine Vielzahl menschlicher Aktivitäten trägt zur Emission organischer Aerosole bei, insbesondere durch:Diese anthropogenen Aerosole tragen erheblich zur Luftverschmutzung derbei und beeinflussen sowohl Klima, Umwelt als auch Gesundheit.Laserdrucker gelten als relevante Emittenten ultrafeiner Partikel (UFP) im Innenraum. Diese Partikel (kleiner als 100 nm) entstehen beim Druckprozess. Dabei werden durch die Erhitzung des Tonerpulvers (ca. 200 °C) beim Aufschmelzen auf das Papier wachsartige, auch veränderte Polymer-Bestandteile freigesetzt. Laserdrucker-Emissionen zählen damit zu den anthropogenen organischen Aerosolen – sie sind kohlenstoffhaltig, vom Menschen erzeugt und als Aerosole in der Luft verteilt.(Gegenüberstellung laut anhängender Tabelle)sind besonders kritisch, da sie unsichtbar, geruchlos und tief lungengängig sind –stellt besonders die Langzeit-Exposition ein erheblichesdar.Außer ins Blut können UFP über den Riechnerv das Gehirn und das zentrale Nervensystem erreichen, wo sie, ähnlich demmögliche angelagerte Giftstoffe mitbringen.Laserdrucker emittieren durchschnittlich 1,6 bis 15 Milliarden winzige Partikel pro gedruckte Seite, sogenannter Feinstaub (Barthel et al. 2011).überKondensationspartikelzähler, elektrische Mobilitäts-analysatoren (Partikel pro cm³),Optische oder gravimetrische Standardverfahren (z. B. PM10/PM2,5)Annahme, dassähnlich wie Nebel rasch „“.Dieverbleiben über längere Zeit in der Raumluft und lagern sichin großer Anzahl auf Oberflächen bzw. Filtern ab. Die winzigen Partikel werden eingeatmet und durchbrechen die menschlichen Barrieren. Aufgrund ihrer großen Oberfläche nehmen sie alsviel Material mit – oft toxischer als der Kernpartikel – bis tief in den Organismus –Nur ca. 1–10 % dersind Toner. Der überwiegende Anteil sind u. Der Großteil entsteht sekundär – durch thermisch induzierte Prozesse und Reaktionen innerhalb des Druckergehäuses (Birmili, 2020).Die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, macht UFP besonders gefährlich ( Oberdörster et al., 2004 ).Die Studie des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) vom März 2025 verdeutlicht die Bedeutung sekundärer Aerosole: „Ein Großteil der Partikelbelastung entsteht nicht unmittelbar an der Quelle, sondern durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre. Die sekundären Aerosole entstehen, wenn gasförmige Vorläufersubstanzen wie Toluene, Benzene oder flüchtige organische Verbindungen in der Luft miteinander reagieren.“Beim Laserdruck hingegen verdampfen Substanzen bei der hohen Temperatur, die bei Umgebungstemperatur fest sind. Sinkt die Temperatur wieder, sinkt auch der Dampfdruck und es kann eine Nukleation (oder falls genügend Oberfläche vorhanden ist Kondensation) stattfinden, ohne dass Chemie im Spiel ist.Es ist seit vier Jahrzehnten einHersteller von Laserdruckern, Behörden und Wissenschaftler lenken Diskussionen auf ungefährliche Aerosole, die sich in Luft auflösen. Vergleiche mit Toastern führen in die Irre.stellen eine unterschätzte, aber hochrelevante Quelle ultrafeiner, gesundheitsschädlicher Partikel dar. Ihre Emissionen sind chemisch komplex, biologisch aktiv und dienen als. Diezunehmende Hinweise auf systemische, neurologische und entzündliche Effekte – insbesondere bei chronischer Exposition.s gibt bereits einfache und kosten-effiziente Lösungen zur Verringerung oder sogar Beseitigung der Exposition, die leicht und in großem Maßstab umgesetzt werden können. Präventive, verpflichtende, begrenzende Regeln im Innenraum für die für uns unsichtbaren, ultrafeinen Partikel sind dringend erforderlich.Heike Krüger, Vorstands-Vorsitzende