Sammlung Ferdinand (III.) Mülhens

Die Sammlung des 4711 Erben Ferdinand Mülhens ist eines der Highlights der kommenden Herbstsaison im Stuttgarter Traditionshaus Nagel

Der 2021 verstorbene Kölner Unternehmer und Urenkel des Gründers der legendären Duftmarke trug voller Leidenschaft eine Kollektion von Altmeister-Gemälden zusammen, die wohl zu den schönsten zählt, die seit langem auf einer deutschen Auktion angeboten wird. So geheim wie die Rezeptur des „Aqua Mirabilis – 4711“, so verborgen war auch die exquisite Sammlung, die nur wenigen ausgewählten Personen bekannt war. Nun wird sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und der Sammler mit einem umfangreichen Sonderkatalog gewürdigt. Den Schwerpunkt bilden niederländische Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts. Darunter Werke von Jan van Goyen, Simon de Vlieger, Albert Cuyp und David Teniers. Ausgewählte Werke werden im Herbst auch in München, Berlin und Köln zu sehen sein.



Weitere Sonderkataloge erscheinen zum Thema Tafelkultur mit einer Einführung von Prof. Dr. Hans Ottomeyer, sowie zu der außergewöhnlichen Sammlung von Dr. Edmund Löwe (Kunst + Krempel, BR-Fernsehen) über den Brückenheiligen Johannes von Nepomuk.



Mit der vergangenen Frühjahrssaison ist der Stuttgarter Generalist mehr als zufrieden. Insgesamt spielte das erste Halbjahr ein Ergebnis von über 10 Mio. Euro ein. Der stärkste Umsatz mit über 5 Mio. Euro wurde im Bereich der asiatischen Kunst erzielt, hier ist Nagel schon seit Jahren eindeutiger Marktführer im deutschsprachigen Raum. Eine blau weiße Vase kaiserlicher Provenienz bescherte dem Haus das stolze Ergebnis von € 600.000. Dank des großen asiatischen Kundenkreises waren auch Luxusgüter aus den Bereichen Schmuck und Uhren überaus stark nachgefragt. In diesem Segment ist Nagel wohl der wichtigste Anbieter im süddeutschen Raum. Deutliche Zuwächse verbuchten auch die Auktionen für Moderne Kunst, insbesondere süddeutsche Künstler sind hoch begehrt. Bestes Beispiel dafür sind die Arbeiten von Georg Karl Pfahler, wohl kaum ein anderes deutsches Auktionshaus erzielt bessere Preise für diesen Künstler.



Versteigerung: 08./09. November 2023

Besichtigung: 03. November – 06. November 2023, 11 – 17 Uhr



Abraham Govaerts

(Antwerpen 1589-1626)

Landschaft mit Stadtansicht, Personen- und Tierstaffage

Öl/Holz, 47 x 68 cm



€ 15.000/20.000Jan van Goyen

(Leiden 1596 - Den Haag 1656)

Weite Flusslandschaft, signiert und datiert 1639

Öl/Holz

Ehemals Sammlung Azam, Bordeaux.

WVZ Beck Nr. 69

26,5 x 44 cm

€ 40.000/60.000



Aelbert Cuyp

(Dordrecht 1620 - 1691)

Weite Flusslandschaft bei Sonnenuntergang

Öl/Holz

Provenienz: Galerie J. Kraus, Paris

48,5 x 73,5 cm

€ 40.000/60.000



Simon de Vlieger

(Rotterdam um 1600 - Weesp 1653)

Fischerboot mit Blick auf die offene See

Provenienz: Sammlung Lehmann, Vente Lehmann III.

€ 25.000/30.000



Johannes von Nepomuk – Heiliger der Brücken und Schiffer, Patron gegen Verleumdung und für Verschwiegenheit

Ikonographische Variationen eines Heiligen. Die Sammlung Dr. Edmund Löwe, München. Langjähriger Experte für Kunst und Antiquitäten in der Sendung „Kunst & Krempel“ des Bayerischen Rundfunks



Europäische Tafelkultur – Die Sammlung Gerrit Boettcher

Über 100 seltene deutsche Salzgefäße aus Silber vom 16. bis zum 19. Jahrhundert u.a.: Kassel, um 1760 – mit Monogramm des Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel Dresden, um 1790 – aus einem Tafelservice für Kurfürst Friedrich August III von Sachsen Hannover – mit Monogramm König Georg III von Hannover Stuttgart, um 1840 – aus dem Königlich Württembergischen Hofservice



Ausgewählte Ergebnisse Frühjahrssaison 2023

Lot 130

Prächtiges Mid Century Tutti-Frutti Verwandlungscollier

Wohl 1950er Jahre

Aus einer westdeutschen Privatsammlung.

750/000 Gelbgold gestempelt

Länge ca. 42 cm, Armband Länge 19 cm

Ergebnis: € 143.000



Lot 123

Exzeptionelles Paar Smaragd Brillant Ohrgehänge

Privatsammlung Rheinland-Pfalz

750/000 Weißgold (getestet)

Länge 52,5 mm, Breite ca. 24 mm

Ergebnis: € 172.000



Pfahler, Georg Karl

"Formativ Nr. 44 / 1961", 1961 Mischtechnik auf Leinwand.

In Bleistift rückseitig signiert, datiert und betitelt sowie mit Widmung.

Ergebnis: € 52.000



Haring, Keith (1958 – 1990)

„Apocalypse 1 – 10“, 1988

Komplette Folge von 10 Farbserigraphien auf Museumskarton

96,5 x 96,5 cm

Ergebnis: € 130.000



Lot 328

Feine kaiserliche Vase in ‚Hu‘-Form

China, unterglasurblaue Qianlong-Siegelmarke und Periode

H. 48,5 cm

€ 595.000