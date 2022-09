Nach „summer at muthesius 2019“ folgt nun endlich eine zweite Ausgabe dieses offenen Qualifizierungsformates für alle Interessierten aus Wirtschaft und Gesellschaft, Kunst und Design. Der Fokus „mitten in der zukunft – entwürfe für nachhaltiges denken und handeln“ versucht Fragen neu zu stellen, damit wir mit innovativen Ideen und nachhaltigen Konzepten anders auf die Zukunft blicken.Wie können Entwürfe und Denkmodelle aus Kunst und Design Sehgewohnheiten verändern und relevante Fragen neu formulieren? Welche Entwürfe für die Zukunft benötigen dringend die Kraft der Gestaltung? Wie gestalten wir neu und was gestalten wir bewusst nicht? Welche neu gedachten Konzepte benötigen wir für eine Welt, in der uns natürliche Ressourcen nicht mehr so scheinbar unerschöpflich zur Verfügung stehen? Welche historischen und politischen Kontinuitäten müssen dafür neu verhandelt werden?Die Keynote „Wer Gemeinwohl will, muss Gemeinsinn schaffen – für eine Revolution des Common Sense“ von Jörg Petruschat, Professor für Theorie und Geschichte des Designs an der Kunsthochschule Weißensee, eröffnet den „summer at muthesius 22“ am Mittwochabend um 18 Uhr.Folgend bestimmen drei Fokustage das Geschehen: am Donnerstag dreht sich alles um „Arbeitsprozesse und (Stadt)-Räume der Zukunft“, am Freitag um „Materie und knappe Ressourcen als neue Gestaltungsparameter“ und Samstag bietet das „Empowerment“ Methoden und Potentiale aus Kunst und Design, um neue Handlungsoptionen zu ermöglichen.Wie kann man „Ideen und Konzepte überzeugend kommunizieren“ und was ist eigentlich „Future Modeling“ oder wie funktioniert „Symbio Design“?Am Ende des Sommers auf dem Campus der Muthesius Kunsthochschule gemeinsam Neues zu lernen ist die Idee der September-Akademie: Die Veranstaltungsformate sind dabei so unterschiedlich wie die Referent*innen und ihre Hintergründe: Vom Workshop, über kurze Impulse und Vorträge bis hin zu Diskussionsrunden und Bewegungseinheiten, vom Innovationsmanager Lutz Lungershausen über den Experten für Globalisierung und Rohstoffpolitik Dr. Boniface Mabanza Bambu bis hin zur Designforscherin Raza Weber und der Künstlerin Greta Magyar.Die Anmeldung zu den Workshops ist ab sofort möglich unter www.summeratmuthesius.de . Dort finden sich außerdem das gesamte Programm und weitere Informationen.Die Teilnahme am Qualifizierungsformat „summer at muthesius 22 – die September-Akademie des Muthesius Transferparks“ ist als Bildungsurlaub anerkannt und dank einer Förderung aus dem Landesprogramm Wirtschaft SH kostenfrei.Mittwoch, 21. September bis Samstag, 24. September 2022,Muthesius Kunsthochschule,Legienstraße 35, 24103 Kiel