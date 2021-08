Finissage-Rundgang mit Hamburger Künstler Frank Gerritz

Das Museum Wiesbaden bietet am 29. August 2021 zum Ende der Ausstellung Temporary Ground eine Führung mit dem Künstler Frank Gerritz und Ausstellungskurator Dr. Jörg Daur an.



Ein letztes Mal durch die derzeitige Sonderausstellung Temporary Ground streifen und dabei den Worten des Hamburger Künstlers lauschen: Diese Möglichkeit haben die Besucher:innen des Museums Wiesbaden am 29. August. Von 16—17 Uhr führen Frank Gerritz und Dr. Jörg Daur gemeinsam durch die Ausstellungsräume und geben spannende Einblick zu Werk-entstehung, der Bedeutung des Lichts und der Beschaffenheit des Materials sowie zur Ausstellungskonzeption. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Tickets können vorab über den Ticketshop des Museums erworben werden, Restplätze werden am Tag der Veranstaltung an der Tageskasse vergeben.



Informationen:

Finissage: Rundgang mit Frank Gerritz und Dr. Jörg Daur

Datum: So, 29.08.21, 16—17 Uhr

Kosten: 3,— Euro pro Teilnehmer:in, begrenzte Plätze.

Anmeldung zur Veranstaltung unter: tickets.museum-wiesbaden.de

(lifePR) (