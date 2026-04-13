Kreuzfahrtsparte der MSC Group stellt Sandy Cay vor: die neue Luxus-Privatinsel auf den Bahamas

Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group stellte heute Sandy Cay vor – eine neue Privatinsel auf den Bahamas, die als luxuriöses Refugium konzipiert wurde und 2028 ganz in der Nähe von Ocean Cay MSC Marine Reserve eröffnet wird.



Die Insel wird speziell für Gäste von MSC Cruises und Explora Journey entwickelt und unterstreicht einmal mehr die Vision des Unternehmens, den Gästen einzigartige und authentische Reiseerlebnisse zu bieten.



Als Ergänzung zu Ocean Cay bietet Sandy Cay eine ruhigere und abgeschiedenere Atmosphäre mit Fokus auf die Natur und dem charakteristischen Flair der Bahamas.



Feinster Aragonitsand – einer der reinsten und hellsten der Welt – verleiht der Insel Sandy Cay ihren Namen und ihren Charakter und macht sie zu einem Ort der Ruhe und Gelassenheit. Aus der Insel wurde eine neue Destination konzipiert, die ein exklusives und unvergessliches Reiseerlebnis bieten wird. Sie bleibt dem Ethos treu, das Ocean Cay bereits jetzt auszeichnet: die Gäste mit der Natur und der natürlichen Schönheit des Ozeans zu verbinden.



Direkt neben dem Ocean Cay MSC Marine Reserve gelegen, in denselben kristallklaren Gewässern der Bahamas, wird Sandy Cay noch mehr Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten sowie neue Entdeckungen bieten.



Gäste von MSC Cruises und Explora Journeys werden 2028 erstmals die Gelegenheit haben, auf Sandy Cay anzulegen.



Upgrades für MSC Ocean Cay Marine Reserve



Die kürzlich angekündigten Erweiterungen für das Ocean Cay MSC Marine Reserve beinhalten neue Einrichtungen und Erlebnisse, die das Angebot auf der Insel weiter bereichern.



Zu den Neuerungen gehören zusätzliche Restaurants und überarbeitete Strandkonzepte für Familien und Erwachsene, erweiterte Entspannungsbereiche sowie zusätzliche immersive Erlebnisse zum Thema Meeres- und Naturschutz.



Zusammen untermauern diese Neuerungen die Vision des Unternehmens, Privatinsel-Destinationen zu schaffen, die sich kontinuierlich an den Erwartungen der Gäste weiterentwickeln und zugleich die natürliche Umwelt sowie die Schönheit der Bahamas respektieren.



Außergewöhnliche Erlebnisse an Bord und an Land



Mit der Eröffnung von Sandy Cay heben MSC Cruises und Explora Journeys ihre exklusiven Destinationsangebote auf ein neues Level und schaffen nahtlose Übergänge zwischen Erlebnissen an Bord und an Land.



Ocean Cay und Sandy Cay repräsentieren zusammen den nächsten Schritt bei der Schaffung unvergesslicher Urlaubserlebnisse, die Entspannung, Abenteuer und tiefen Respekt für die Natur miteinander vereinen.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

(lifePR) (