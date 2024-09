Die MSC World America erhält das weltweit einzige Eataly-Restaurant auf See

Gäste der MSC World America genießen ein authentisches italienisches Erlebnis mit Eataly, einschließlich exklusiver Gerichte, die nur an Bord erhältlich sind

Das neue Flaggschiff von MSC Cruises bietet zusätzlich das neue griechische Restaurantkonzept Paxos sowie neue Fast-Casual-Optionen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten

Die MSC World America startet ab April 2025 von PortMiami aus in ihre erste Saison in der Karibik

Das neueste Flaggschiff von MSC Cruises, die MSC World America, wird bei ihrer Indienststellung im nächsten Jahr das derzeit einzige Eataly-Restaurant auf See haben.MSC Cruises kooperiert mit Eataly, dem globalen Experten für erstklassige italienische Speisen mit begleitenden Weinen, um Passagieren ein exklusives Erlebnis an Bord zu bieten. Die kulinarische Auswahl an Bord ist größer und vielseitiger ─ gleichzeitig verbindet sie die für die Reederei typische europäische Eleganz mit auf den amerikanischen Markt zugeschnittenen Angeboten und Fast-Casual-Optionen., bei MSC Cruises, dazu: „Unser Ziel als internationale Reederei mit europäischen Wurzeln ist es, unsere Gäste an Bord auf eine gastronomische Entdeckungsreise mitzunehmen, denn wir glauben, dass die besten Urlaubserinnerungen zusammen mit gutem Essen entstehen. Die MSC World America bleibt dieser Philosophie treu. Deshalb haben wir uns mit Eataly zusammengetan ─ ein Inbegriff für „Made in Italy“ und italienischer Kochkunst. Wir teilen die Leidenschaft für hochwertiges, authentisches Essen, das mit frischen Zutaten zubereitet wird. Gemeinsam schaffen wir ein einzigartiges Erlebnis, das nur an Bord der MSC World America genossen werden kann.“Seit jeher ist es ein zentrales Anliegen von MSC Cruises, seinen Gästen eine maximale Auswahl mit einer Mischung aus traditionellen Spezialitäten und neuen Kreationen zu bieten. Die MSC World America verfügt über 19 gastronomische Angebote, darunter vier elegante Hauptrestaurants, zwei entspannte Buffets, zwei Restaurants im MSC Yacht Club exklusiv für die Gäste des „Schiff-im-Schiff“-Konzepts sowie einzigartige neue Restaurantkonzepte, darunter:Das neue Eataly-Restaurant der MSC World America bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte, die von den beliebtesten Gerichten der Marke bis hin zu exklusiv an Bord erhältlichen Speisen alle Klassiker der italienischen Küche umfasst. Die Gäste erwartet eine hervorragende Auswahl an Zutaten, die ausschließlich von italienischen Lieferanten bezogen werden, sowie frisch zubereitete Pasta, die direkt vor Ort hergestellt wird ─ eine unvergessliche kulinarische Reise, auf der die besten Aromen Italiens zelebriert werden.Das Eataly auf der MSC World America ist nicht einfach nur ein Restaurant, sondern eine Hommage an die italienische Kultur und Tradition, deren Leidenschaft sich nicht nur auf die Speisekarte erstreckt. Bei der Gestaltung und dem Design des Restaurants werden natürliche Farbtöne, Materialien und eine sanfte Beleuchtung verwendet, die eine ungezwungene und dennoch elegante Atmosphäre schaffen. Die offene Schauküche ist getreu Eataly's Motto gestaltet, die Speisen stets live vor den Augen der Gäste zuzubereiten.Neben Eataly bietet die MSC World America fünf weitere Spezialitätenrestaurants, darunter die beliebten Restaurants Kaito Sushi Bar, Kaito Teppanyaki Restaurant, Butcher's Cut Steakhouse und Hola! Tacos & Cantina ─ alle im Bereich The Terraces gelegen. Zusätzlich gibt es:: Im Promenade-Bereich kreiert das Paxos für die Gäste mit einer Speisekarte mit frischem Fisch und Meeresfrüchten eine gemütliche Mittelmeeratmosphäre. An der Theke erwartet die Gäste eine Auswahl aus verschiedenen Sorten Fisch. Vier einzigartige Räume, lassen die Gäste in die griechische Kultur eintauchen. Im Paxos können die Gäste ihr Mittagessen im Freien und am Nachmittag kleine Gerichte und Cocktails auf der Terrasse des Restaurants genießen. Am Nachmittag und Abend lädt die Lounge auf der Dachterrasse mit bequemen Sitzgelegenheiten zum Entspannen im Schatten ein. Das Abendessen wird von Musik begleitet ─ dazu gibt es ein Menü mit warmem Fladenbrot und Dips, warmen und kalten Mezedes zum Mischen und Teilen, Köstlichkeiten wie Moussaka und Lammkleftiko sowie eine Auswahl an köstlichen Fisch- und Fleischgerichten.Die MSC World America wird fünf Fast-Casual-Konzepte anbieten, um unterwegs an Bord eine Kleinigkeit zu essen:Die MSC World America wird im April 2025 in den Dienst gestellt und ihre erste Saison ab PortMiami in der Karibik verbringen. Alle Routen beinhalten einen Stopp auf Ocean Cay MSC Marine Reserve, der Privatinsel der Reederei auf den Bahamas.Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von MSC Cruises.