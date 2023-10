Wissing: Forderung nach Tempolimit spaltet

Verkehrsminister garantiert: Ampel wird kein Tempolimit einführen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Einführung eines Tempolimits unter der aktuellen Ampelkoalition ausgeschlossen. Im Interview mit der Zeitschrift auto motor und sport sagt Wissing: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum immer wieder über Themen diskutiert wird, die einen kleinen Effekt, dafür aber maximale Spaltungswirkung in der Gesellschaft haben.“ Wissing weiter: „Ich finde, wir sollten uns in einer Zeit, in der sehr viel Verunsicherung herrscht, auf die Dinge konzentrieren, die uns große Schritte voranbringen und bei denen wir die Menschen mitnehmen können. Außerdem haben wir es im Koalitionsvertrag ausgeschlossen, und dabei bleibt es.



Aktuell wollen Italien und Tschechien ihre geltenden Tempolimits sogar entschärfen. Tschechien hat beschlossen, dass ab 2024 auf neu sanierten Streckenabschnitten nur noch ein Tempolimit von 150 km/h gilt. In Italien will Verkehrsminister Matteo Salvini auf Autobahnen mit hoher Verkehrssicherheit das geltende Tempolimit von 130 km/h auf ebenfalls 150 km/h erhöhen.