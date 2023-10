Volvo: Neue Batterietechniken werden sich nur langsam durchsetzen

Batterie-Chef Stiegler: Li-Ionen-Batterie habe hohe Prozessqualität – „Diese müssen neue Akkutechniken erst einmal erreichen“

Feststoffbatterien oder Natrium-Ionen-Batterien, deren Produktion gerade in China anläuft, werden sich nach Einschätzung von Volvos E-Antrieb- und Batterie-Chef Lutz Stiegler nur langsam durchsetzen. Die Lithium-Ionen-Batterie werde noch lange der Standard bleiben. „Selbst wenn jetzt jemand mit etwas ganz Neuem käme, etwa der vielfach angekündigten Feststoffbatterie, müsste die erst bei der Herstellung die Prozessqualität aktueller Li-Ionen-Zellen erreichen“, sagt Stiegler im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport. „Wir liegen heute bei den Fehlerraten im Bereich weniger Parts per Billion. Von einer Milliarde produzierter Zellen gibt es nur eine sehr geringe Anzahl von Zellen, die vorzeitig defekt sind. Das muss eine neue Technik erst erreichen.“



Zudem hätten sich die Hersteller „bereits für die nächsten Jahre mit Batterien und Rohstoffen eingedeckt, sodass es bei Lithium-Ionen-Batterien bleiben wird“, so Stiegler. „Bei der weiteren Entwicklung sehe ich zwei Trends: zum einen zu kostenoptimierten Lithium-Eisenphosphat-Batterien für preiswerte Fahrzeuge, zum anderen zu leistungsoptimierten NMC-Batterien für höherwertige Fahrzeuge.“ Doch diese Entwicklung werde nur „in kleinen Schritten“ erfolgen.



Redakteur: Heinrich Lingner