VW: ID.3 soll noch 2026 als GTI auf den Markt kommen

VW wird nicht nur den neuen elektrischen ID. Polo in einer GTI-Version auf den Markt bringen, sondern auch den ID.3. Aktuell befindet sich eine GTI-Variante des ID.3 in der Entwicklung und soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, erfuhr auto motor und sport aus Konzernkreisen. Den Informationen zufolge wird der ID.3 GTI mit rund 340 PS nur wenig mehr Leistung haben als das aktuelle Topmodell GTX Performance (326 PS). Da beim Elektro-GTI nur die Hinterachse angetrieben wird, könnte bei noch mehr Leistung der Heckantrieb mit der Traktion überfordert sein.



Umfangreiche Modifikationen am DCC-Fahrwerk sollen ein noch agileres Fahrverhalten als beim GTX ermöglichen. Über eine GTI-Taste am Lenkrad kann der Fahrer den Modus für das Fahrverhalten auswählen. Äußerlich soll der GTI eine verschärfte Optik bekommen unter anderem mit Wabengitter, innen soll es voraussichtlich hochgezogene Schalensitze und Karostoff geben. In Sachen Assistenzsystemen wird der GTI über alle Assistenten des Basismodells ID.3 Neo verfügen.



Ursprünglich war die GTI-Variante nicht im Modellfahrplan des ID.3 vorgesehen. Bislang sahen die Ingenieure keine Möglichkeit, GTI-typischen Fahrspaß auf der MEB-Plattform zu realisieren. Zudem sah die Planung vor, den ID.3 durch einen elektrischen Golf auf der neuen SSP-Basis abzulösen. Doch wegen Problemen in der Entwicklung der dafür vorgesehenen SSP-Architektur verzögert sich der Nachfolger auf 2029.



Redakteure: Jens Dralle | Jörn Thomas

(lifePR) (