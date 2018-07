Richtiger Autokauf: Fahrverbote sicher vermeiden

Der Zeitpunkt für den Autokauf scheint derzeit so ungünstig wie noch nie. Doch trotz der großen Verunsicherung durch Diesel-Skandal, Fahrverbote in Innenstädten und neue Abgasnormen kann man auch jetzt eine gute Auto-Wahl mit Zukunftsperspektive treffen.



„Wer Fahrverbote sicher vermeiden oder einen Beitrag für die Luftqualität leisten möchte, nimmt schon jetzt ein Euro-6d-Temp-Auto“, empfiehlt Dirk Gulde, Testredakteur bei AUTO MOTOR UND SPORT. Für diese, derzeit strengste Schadstoffnorm muss das entsprechende Modell auch im realen Fahrbetrieb auf der Straße den Vorgaben entsprechen. Der Redakteur weiß: „Es gibt bereits eine breite Auswahl an 6d-Temp-Autos.“



Die besten Diesel dieser Norm bleiben bei den eigenen Messungen von AUTO MOTOR UND SPORT mit ihrem Stickoxid-Ausstoß sogar weit unter dem strengen Laborwert von 80 mg und unter dem strengeren, erst ab 2021 gültigen Wert für den Fahrbetrieb von 120 mg. Den Bestwert erreicht der DS 7 BlueHDI 180 mit 18 NOx mg/km, gefolgt vom Mercedes CLS 350 d 4Matic mit 19 mg.

