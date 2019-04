Pressemitteilung BoxID: 746532 (Motor Presse Stuttgart)

Die Frühlingskur für das Auto

Handwäsche ist in der Regel gründlicher als eine Waschstraße

Wenn die Sonne häufiger scheint und die Temperaturen steigen, haben Waschstraßen Hochkonjunktur. Die Autos werden vom Winterschmutz befreit. Gerade beim Entfernen einer dicken Schmutzschicht sollte man besonders vorsichtig und gründlich vorgehen, rät AUTO STRASSENVERKEHR.



Wichtigste Maßnahme zum Schutz des Lacks: Die Reinigung sollte mit einer Vorwäsche beginnen. Dabei ist die Nutzung eines Hochdruckreinigers besser als ein Vorwaschprogramm in der Waschstraße. Bei den Waschanlagen sind solche mit textilen Reinigungsstreifen lackschonender als Anlagen mit Bürsten. Doch eine automatische Wäsche dringt meist nicht an alle Stellen vor. Deshalb wird das Auto mit einer Handwäsche meist sauberer. Dabei fallen auch kleinere Schäden an Lack und Scheibenwischern, an Lampen oder Felgen eher auf.

