Conti-Chef Degenhart: In zehn Jahren werden die letzten Verbrennerautos verkauft

Autoindustrie bewältigt die fundamentalste Transformation der Geschichte

Benziner- und Dieselautos verschwinden nach Meinung des Continental-Chefs Elmar Degenhart schon innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte von den Straßen. Der Chef des Zulieferers geht davon aus, dass schon „2025 die Entwicklung der letzten Generation von Autos mit Verbrennungsmotoren“ beginnt, die dann nach 2030 auf den Markt kommen werden. „Nach 2040 laufen die Verbrenner aus, dann werden keine neuen Verbrenner mehr verkauft“, so die Continental-Prognose, die Degenhart 400 Automanagern am Dienstag auf dem auto motor und sport-Kongress in Stuttgart präsentierte. „Die Autoindustrie bewältigt gerade die fundamentalste Transformation seit ihrer Entstehung.“



„Ab 2050 sind auf den Straßen idealerweise nur noch CO2-freie Fahrzeuge unterwegs“, erwartet Degenhart. Abgelöst werden die Verbrenner aber nicht nur durch Elektroautos, sondern auch durch Fahrzeuge mit Brennstoffzelle. „Die Brennstoffzelle wird 2030 mindestens mit dem batterieelektrischen Antrieb gleichziehen“, so Degenhart.

