Chipkrise: Nur wenige Neuwagen sofort lieferbar

Rabatte auf niedrigem Niveau - Mangel an Chips auch noch 2023

Die Chipkrise und hohe Nachfrage sorgen dafür, dass die Wartezeiten beim Neuwagenkauf immer länger werden. Von den meisten beliebten Elektro-, Hybrid- und Verbrennermodellen in Deutschland ist kein einziges sofort lieferbar. Binnen drei Monaten können Autokäufer nur auf die Lieferung von vier Elektromodellen hoffen, den Cupra Born, den Mercedes EQB, den Porsche Taycan und den Fiat 500e. Bei Verbrennern und Hybriden stehen ebenfalls nur wenige Auto sicher binnen drei Monaten vor der Tür – es sind gerade einmal 17 Modelle, darunter der Audi A1, Peugeot 208, Jeep Compass und VW Passat GTE. Bis zu vier Monate dauert die Auslieferung von 14 weiteren Modellen. Bei 74 anderen nachfragestarken Modellen reicht die Lieferzeit im schlimmsten Fall bis zu 15 Monaten. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Zeitschrift auto motor und sport auf Basis von Daten der Neuwagenbörse carwow.de. Im Durchschnitt warten die Kunden aktuell zwischen sechs und sieben Monate auf ihren Neuwagen.



„Je nach Marke und Modell liegen die Lieferzeiten aktuell etwa zwischen sechs und zwölf Monaten, teilweise sogar darüber“, bestätigt auch Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Nach Beobachtung des Chefs der Neuwagenbörse carwow.de, Philipp Sayler von Amende, bauen die Hersteller die lieferbaren Chips derzeit vor allem in stark nachgefragte Elektromodelle ein. „In der Chipkrise priorisieren die Hersteller die Fahrzeuge mit E-Antrieb. Die Chips, die geliefert werden, werden ihnen zugeteilt, und diese Priorisierung wird auch so bleiben“, erklärt Sayler von Amende gegenüber auto motor und sport. Dabei unterscheiden die Hersteller auch stark innerhalb ihrer Modellpalette. „Während beispielsweise ein BMW i3 eine Lieferzeit von vier Monaten hat, sind es bei einem i4 doppelt so viele – acht Monate. Ein Mercedes EQB ist bereits ab zwei Monaten zu haben, während man auf einen EQA zehn Monate warten muss.“



„Eine baldige Besserung ist nicht in Sicht“, so Sven Siepen, Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger, „denn der Engpass hat strukturelle Gründe, die in der aktuellen Ausgestaltung der Lieferketten liegen. Die Knappheit der Chips wird bis in das Jahr 2023 – und wahrscheinlich darüber hinaus – bestehen bleiben. Die angekündigten zusätzlichen Kapazitäten reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken.“



Mit Blick auf hohe Nachfrage und geringeres Angebot sind auch die einst hohen Rabattangebote der Händler gesunken. „Die Rabatte und vor allem die Rabatt-Aktionen der Hersteller sind seit Mitte 2021 bei Benzinern und Dieseln auf einem historisch niedrigen Niveau“, so Sayler von Amende. Möglicherweise müssen die Autokäufer sogar mit weiter steigenden Neuwagenpreisen rechnen. „Ein weiterer Trend, den wir bei den Neuwagenpreisen in jüngster Vergangenheit gesehen haben, sind vermehrte Preiserhöhungen der Hersteller.“



Redakteur: Henning Busse