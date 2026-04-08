Cambio: Bei uns wird es keinen Porsche geben
Cambio-Chef Jagemann: Carsharing rechnet sich nur mit festen Stationen
In der Vergangenheit hatten BMW mit DriveNow und Mercedes mit car2go versucht, den Markt mit Freefloating-Flotten zu erobern. Als das Geschäft nicht in Schwung kam, fusionierten DriveNow und car2go, inzwischen hat das Unternehmen der Stellantis-Konzern übernommen. Auch VW hat seine Carsharing-Tochter WeShare inzwischen an den deutschen Marktführer Miles verkauft. „Noch hat kein Freefloating-Anbieter in Deutschland gezeigt, dass er real kostendeckend arbeiten kann“, so Jagemann. „Die meisten sind vom Markt verschwunden.“
Von der Idee, die Attraktivität von Carsharing durch besonders attraktive Automodelle zu steigern, hält Jagemann nichts. „Bei uns wird es keinen Porsche geben. Sexiness entsteht bei uns durch eine hochgradig bequeme und zuverlässige Mobilitätsdienstleistung – unser Statussymbol ist die gewonnene Zeit und Freiheit.“
Redakteur: Claudius Maintz