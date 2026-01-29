Kontakt
CDU-Kandidat Hagel für Rückkehr der Formel 1 nach Hockenheim

„Motorsport ist mehr als ein Rennen: Kraftvoller Impuls für die Region“

Für eine Rückkehr der Formel 1 an den Hockenheimring hat sich der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, in auto motor und sport ausgesprochen. „Ich wünsche mir, dass die Formel 1 hier wieder eine Heimat findet. Motorsport ist weit mehr als ein Rennen: Er ist ein echter Innovationsmotor“, sagte Hagel dem Magazin. „Viele technologische Entwicklungen haben ihren Ursprung im Rennsport und finden später den Weg in die Serie.“

Zuletzt gab es 2019 ein Formel-1-Rennen in Hockenheim. Wegen der hohen Startgebühren in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro, die ein Veranstalter an die Formel 1 überweisen muss, waren weitere Rennen gescheitert. Erst im Herbst hatte die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Daniel Born (fraktionslos) geantwortet, dass sie eine Rückkehr der Formel 1 zwar begrüßen würde, aber keine finanzielle Unterstützung leisten werde, weil sich der Hockenheimring seit 2024 zu knapp 75 Prozent in der Hand privater Investoren befindet.

Dennoch hält CDU-Spitzenkandidat Hagel eine Rückkehr für wichtig. „Ein Grand Prix am Hockenheimring wäre ein kraftvoller Impuls für die gesamte Region – für Handwerk, Gastronomie, Zulieferbetriebe, Familienunternehmen und natürlich für unsere Automobilindustrie.“

