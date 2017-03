Bosch: Vernetzte Autos sollen freie Parkplätze scannen

Der Automobilzulieferer Bosch will die Vernetzung von Autos nutzen, um das Parkplatzmanagement in Großstädten zu optimieren. Dank der eingebauten Sensoren und Kameras sollen Autos künftig auch freie Parkplätze am Straßenrand erfassen und an eine Zentrale melden. Dadurch könnten auch andere Autofahrer von den Informationen profitieren und leichter einen Parkplatz finden, kündigte Bosch-Manager Rolf Nicodemus, Project Vice President Connected Parking, auf dem auto motor und sport Kongress in Stuttgart an. „Autos, die durch die Stadt fahren, scannen freie Parkplätze sogar am Straßenrand, ständig und in Echtzeit“, so Nicodemus. Die Daten sollen anderen Autofahrern praktisch zeitgleich zur Verfügung stehen.



Dadurch hält Bosch es für möglich, den enormen Parkplatzsuchverkehr in den Großstädten zu reduzieren. Derzeit legt ein Autofahrer bei der Suche nach einem Parkplatz im Schnitt 4,5 Kilometer zurück. 30 Prozent des Verkehrs in Städten gelten als Parkplatzsuchverkehr.

