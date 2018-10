Bei allen gemessenen Autos unter dem Höchstwert: AUTO MOTOR UND SPORT ermittelt jetzt auch Partikelwerte

24.10.18

Sowohl bei den im Testfahrbetrieb gemessenen Autos mit Dieselmotor als auch mit Benzinmotor liegt der Ausstoß der Partikel unter der gesetzlichen Höchstgrenze von 600 Milliarden Partikel pro Kilometer. Seit der Einführung von Euro 6c am 1. September müssen neben den Diesel-Pkw auch Benziner diesen Grenzwert einhalten. Zum Teil liegen die Autos sogar weit unter dem erlaubten Wert.AUTO MOTOR UND SPORT berichtet in der neuesten Ausgabe von den erweiterten Tests, die gemeinsam mit dem britischen Spezialisten Emissions Analytics vorgenommen werden. Mit der Firma arbeitet die Testredaktion des Fachmagazins schon seit fast drei Jahren bei seinen regelmäßigen Messungen im realen Fahrbetrieb zusammen. Für den neuen Partikeltest wird ein portables Emissionsmessgerät (PEMS) eingesetzt. Es ist in der Lage selbst kleinste Teilchen bis 23 Nanometer zu registrieren. Sie gelten als besonders gesundheitsgefährdend.