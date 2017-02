BMW im Styling nur noch knapp vor Audi

BMW und Audi liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Sachen Styling und Autodesign. Knapp 124.000 Leser der Zeitschrift auto motor und sport sehen aktuell BMW noch knapp vor dem Konkurrenten Audi, der in den vergangenen Jahren den Abstand zu BMW verringern konnte. In der Leserumfrage erhielt BMW eine Zustimmung von 47 Prozent für sein Autodesign, drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Audi liegt mit 44 % knapp dahinter. Nur eine Marke schafft es, sich noch in den Zweikampf der großen Premiummarken einzumischen. Der Sportwagenhersteller Porsche findet für sein Design eine Zustimmung von 46 %.



Auch Mercedes hat sich zwar in den vergangenen Jahren durch seine Designoffensive verbessern können, liegt aber mit aktuell 35 % noch deutlich hinter den Konkurrenten BMW und Audi. Zu Mercedes aufschließen konnte Alfa Romeo. Die Italiener haben mit ihren neuen Modellen die Deutschen gewinnen können und die Zustimmung für ihr Autodesign von 23 % vor zwei Jahren auf jetzt 32 % stark verbessert. Mithalten kann da nur noch Jaguar: Das Briten-Design gefällt 30 %. Stark gestiegen ist auch die Anerkennung für das Volvo-Design: 18 % der Befragten gefällt die neue Gestaltung von Modellen wie XC90, S und V90.



Und wo stehen die deutschen Volumenmarken VW, Opel und Ford? In Sachen Autodesign ziemlich weit hinten. Vom VW-Design sind nur noch 13 % überzeugt, noch weniger als in den Vorjahren, als VW noch auf 17 % kam. Noch schlechter sieht es für Opel aus: Die Rüsselsheimer kommen trotz ihrer Trendautos Adam und Mokka nur auf 6 % Zustimmung für ihr Design, Ford liegt mit 5 % sogar noch darunter. Und wer ist Schlusslicht der deutschen Marken? Keine Begeisterung löst Smart aus. Die Mercedes-Tochter kommt auf 1 %.

