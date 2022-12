Autohero rechnet 2023 mit mehr Gebrauchten und sinkenden Preisen

Gebraucht-Markt erholt sich – Autohero-Umsatz stieg bis September um 113,7 %

Europas führender Online-Autohändler Autohero rechnet damit, dass die stark gestiegenen Gebrauchtwagenpreise 2023 wieder sinken. Der Geschäftsführer von Autohero Deutschland, Hamza Saber, sagte der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport: „Wir gehen davon aus, dass sich die Lage am Markt ab 2023 wieder entspannen wird. Eine solche Normalisierung des Marktes bedeutet, dass wieder mehr Autos verfügbar sein werden, mit der Folge einer kontrollierten Entwicklung der Preise nach unten.“ Der Automarkt in Europa habe sich von den massiven Lieferkettenproblemen weitestgehend erholt. „Neuzulassungen sind seit August und drei Monate in Folge wieder gestiegen“, so Saber. „Allerdings befinden sie sich immer noch unter Vorkrisenniveau. Die aktuelle Wirtschaftslage und die hohe Inflation veranlassen Kunden aktuell dazu, tendenziell mit Autokäufen zu warten.“



Nach Angaben Sabers hat Autohero in den ersten neun Monaten dieses Jahres 47.500 Autos in Europa verkauft. „Das entspricht einem Umsatz von mehr als 790 Millionen Euro und somit einem Wachstum von 113,7 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2021“, so Sander. Derzeit bedient der Online-Händler neben Deutschland die Märkte in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, den Niederlanden, Polen, Österreich und Schweden. Autos werden über Händler oder online über die Marke wirkaufendeinauto.de angekauft, aufbereitet und dann online weiterverkauft. Dabei nutzen bereits rund 80 % der Kunden die Auslieferung des Gebrauchten im gläsernen Lkw bis vor die Haustür.



Redakteur: Andreas Jüngling