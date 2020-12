Anteil von E-Autos an der Produktion bleibt gering

Trotz deutlich steigender Marktanteile bleiben Elektroautos auch in den nächsten Jahren für die deutschen Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes ein eher kleineres Marktsegment. Auch in zehn Jahren bleiben Autos mit Verbrennungsmotoren mit großen Abstand die wichtigste Fahrzeugklasse. In einer Analyse der Marktbeobachter IHS Markit für die Zeitschrift auto motor und sport kommt Analyst Henner Lehne zu dem Ergebnis, dass 2030 bei BMW trotz Modelloffensive nur 17 Prozent der globalen Herstellungskapazitäten mit reinen Elektroautos belegt sind. Bei Mercedes erwartet IHS Markit in zehn Jahren einen Produktionsanteil von 24 Prozent, bei Audi von gut 34 Prozent.



In absoluten Zahlen rechnet IHS Markit bei BMW im Jahr 2030 mit einer Fahrzeugproduktion von knapp 2,4 Millionen, davon aber nur 411.000 Elektrofahrzeugen. Mercedes wird der Prognose zufolge rund 2,84 Millionen Autos herstellen, davon 683.000 E-Fahrzeuge. Den höchsten E-Anteil wird demzufolge Audi erreichen, bei einer Gesamtproduktion von 2,08 Millionen kommt Audi auf 717.000 Elektroautos und profitiert dabei vom VW-Konzern, der Audi auch den Bau günstigerer, massentauglicher Elektroautos ermöglicht.





