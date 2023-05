30 Autoabos im Test: Mercedes wieder auf 1. Platz

Neun Anbieter überzeugen, sieben fallen durch

Mercedes ist erneut der beste Anbieter von Autoabos in Deutschland. Die Stuttgarter wiederholten ihren Vorjahressieg im aktuellen Test der Zeitschrift auto motor und sport MO/OVE. Das Beratungsunternehmen Concertare hat im März 2023 die Aboangebote von 30 Unternehmen im Auftrag von auto motor und sport MO/OVE untersucht. Darunter waren Hersteller ebenso wie unabhängige Anbieter. Wie sehr Autoabos im Trend liegen, zeigt die Teilnehmerzahl. Vor zwei Jahren sind nur zwölf Anbieter zum MO/OVE-Test angetreten, 2022 waren es schon 27, jetzt sind es 30.



26 der 30 Anbieter­ ermöglichen den Bestellvorgang komplett am PC oder per App. Im Gegensatz zu den vielen Online-Angeboten der Autohersteller und der Neuwagenbörsen lässt sich wirklich alles online erledigen. Das ausgewählte Autoabo wird in den Warenkorb gelegt und mit wenigen Klicks abgeschlossen. Neun Anbieter im aktuellen Test lösen die Aufgabe gut. Mercedes erreichte als Testsieger 400 von 470 möglichen Punkten, gefolgt von Care by Volvo (390 Punkte), Faaren (380), Carworld24 Auto Abo (370), Hyundai Click & Go und Nio (jeweils 360), ViveLaCar (350), Renault Abo (340) und Finn auto (330). Interessant: Der Co-Sieger der vergangenen Jahres ViveLaCar landete diesmal auf dem 7. Platz, gleichzeitig nutzen die Hersteller Mercedes (Rang 1), Hyundai (5) und Renault (8) die die ViveLaCar-Technik für ihre Autoabo-Angebote. ViveLaCar büßte im Vergleich zu Mercedes die Spitze ein wegen der fehlenden Möglichkeiten von Probefahren und Inzahlungnahme des Altfahrzeuges. Ebenfalls ungewöhnlich ist das Abschneiden von Carworld24: Das Unternehmen ist eine Neugründung und landete auf Anhieb auf Rang 4.



Ein breites Mittelfeld mit 13 Anbietern hat weniger zufriedenstellend abgeschlossen. Hier kommen typische Schwächen der Aboanbieter gehäuft vor. So nehmen nur fünf Anbieter Gebrauchte in Zahlung, nur zwei – die Top-Platzierten Mercedes und Hyundai – bieten überhaupt Probefahrten an. Größere Unterschiede gibt es auch bei der Fahrzeugsuche. Bei manchen Anbietern können die Fahrzeuge nicht nach Alter, Ausstattung oder Lieferzeit selektiert werden, manche zeigen nicht einmal Fotos der Modelle. Bei der Beratung bieten nur wenige die Video-Beratung mit einem Kundenberater an. Der Standard ist lediglich ein betreuter Chat. Weitere gibt es Unterschiede bei Preisen, Mindestvertragslaufzeiten und Kündigungsfristen. Sieben Anbieten bieten keine vorzeitige Vertragskündigung und keine kurzen Kündigungsfristen an: Kia, Seat, Like2drive, AboDeinauto, Shell, Carship.online und HUK Autowelt.



Sieben Anbieter schneiden nicht zufriedenstellend ab, darunter sind sechs Aboangebote von Herstellern, nämlich Kia, Jaguar Land Rover, Seat, Kinto Flex von Toyota und Nissan als Letzter im Test. Bei diesen häufen sich die oben genannten Schwächen.