Hoch hinaus: monte mare Kreuzau baut höchste Sauna Deutschlands

Anfang Dezember wurde der Grundstein für die wohl höchste freistehende Sauna Deutschlands gelegt.



In einer Höhe von 10 Metern saunieren die Besucher des monte mare in Kreuzau bald in der einzigartigen Turmsauna über der Rur. Die Front ist komplett verglast und bietet einen traumhaften Panoramablick auf das Naherholungsgebiet Rureifel.



Landrat Wolfgang Spelthahn freut sich, dass das monte mare weiter in den Standort investiert. „Ich bin überzeugt, dass die Turmsauna als weiteres touristisches Highlight nicht nur Ruhesuchende aus dem Kreis Düren, sondern auch aus den angrenzenden Bundesländern anziehen wird.“



Die 60 Quadratmeter große Sauna mit Duschbereich wird von einer schlanken Rundsäule mit etwa 1,40 Metern Durchmesser getragen. Die Gründung erfolgt über vier, tief ins Erdreich einbindende Bohrpfähle. Der Zugang zur Turmsauna wird später über eine Treppe von der Saunaterrasse erfolgen.



Rund sind für das 580.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt.



Einschränkungen für die Gäste sind in der jetzt beginnenden Saunasaison nicht zu erwarten, da die Bauarbeiten im Außenbereich der bestehenden Anlage stattfinden werden.