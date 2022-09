Neue Reihe bei Mohr Siebeck: "Zur Sache. Der Essay"

Herausgegeben von Christine Abbt und Hartmut von Sass

Zwischen Monographie und Artikel, zwischen intellektueller Absicherung und freier Rhetorik, zwischen argumentativer Strenge und dem Spielerischen eines Versuchs – der Essay nimmt eine spannungsreiche Mittelstellung ein, indem er sprachliche Eleganz mit dem Mut zur klaren Position verbindet.



Die Reihe Zur Sache. Der Essay nimmt sich dieser vernachlässigten Form philosophischer und theologischer Artikulation an und bietet ein Forum für die Diskussion theoretisch anspruchsvoller und politisch brisanter relevanter Fragen. Der Essay kommt also zur Sache – wohlbegründet, verständlich, ausdrucksstark und bisweilen provokativ.



Die Reihe ist dabei bewusst offen für ein breites Spektrum an Themen und methodischen Ausrichtungen in Theologie, Philosophie und den angrenzenden Diskursen.



Der erste Band der Reihe, "Die Zukunft der Ethik" von Johannes Fischer, ist bereits erschienen, die Bände 2 und 3 von Franziska Dübgen und Ingolf U. Dalferth erscheinen noch vor Ende des Jahres.