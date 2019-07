Tolle Aussicht: Drittes Frankfurter ALEX ist gestartet

Nach den 2012 und 2013 eröffneten ALEX-Betrieben The Squaire am Frankfurter Flughafen und Skyline Plaza auf dem einzigartigen Dachgarten des gleichnamigen Shoppings-Centers startete am 12. Juli mit dem neuen ALEX Frank-furt MyZeil ein weiteres spektakuläres Outlet der erfolgreichen Ganztages-Gastro-nomiekette in der Mainmetropole. Das nunmehr 42. ALEX ist nach den Betrieben am Berliner Mercedes Platz und der Hamburger Überseebrücke die dritte Premium-Standort-Eröffnung innerhalb von neun Monaten.Das ALEX ist auf der völlig neugestalteten vierten Etage des etablierten Shopping-Centers MyZeil an der Frankfurter Haupteinkaufsstraße Zeil angesiedelt. Hier ist mit "Foodtopia" ein bislang einmaliger Gastronomie- und Entertainmentbereich mit ganz unterschiedlichen Foodkonzepten in der lebendigen Atmosphäre einer großen Markt-halle entstanden. Das besondere architektonische Ambiente wird von einem spekta-kulär geschwungenen Glaskuppeldach gekrönt, unter dem das neue, lichtdurchflutete ALEX seinen Standort hat. Die unkomplizierte Fullservice-Gastronomie präsentiert sich in diesem Umfeld als anspruchsvoller Hybride, der alles in einem ist: Café, Bar, Bistro und Restaurant. Und das ganztägig - zum Frühstück, mittags, abends, immer.Alle Frankfurter, die das ALEX-Konzept schon aus den beiden anderen Betrieben ken-nen, dürfen sich auf das vertraute ALEX-Erlebnis freuen, das um spannende neue Komponenten erweitert wurde, die dem ungewöhnlichen Gebäudecharakter Rech-nung tragen. Auf zwei Ebenen umfasst das Outlet rund 400 Quadratmeter offen gestal-tete Gastraumfläche, zu der auch ein Innenbalkon und ein sensationeller Wintergarten an der Glasfassade des Shoppings-Centers zählen. Durch seine Schiebeglaselemente, die bei schönem Wetter geöffnet werden können, vermittelt er ein einzigartiges Openair-Feeling und einen fantastischen Blick auf die Zeil und die Skyline.ALEX MyZeil will seine Gäste als kommunikativer und kulinarischer Wohlfühlort für jede Generation empfangen, möchte Urlaub vom Alltag nach dem Motto "Das Leben ist schön" vermitteln. Dieses Feeling stellt sich nahezu von allein ein in dem modernen, loungigen Wohnzimmer-Ambiente im stylisch-transparenten Look. Die rund 230 Sitz-plätze verteilen sich auf harmonisch aufeinander abgestimmte Café-, Bar-, Kamin-ecken-, Lounge- und Living-Kitchen-Bereiche. Hier findet jeder seine ganz persönliche Lieblingsecke. Gestaltet in warmen Braun-, Sand-, Kirschrot- und Lindgrün-Tönen stellt die Innenausstattung samt Boden aus massivem Eichenholz einen spannenden Kon-trast zur Stahl-Glas-Architektur des Gebäudes dar. Ebenfalls ein interessanter Gegen-pol zum urbanen Umfeld wird mit der großflächigen Grünwand im Inneren erzielt. Darüber hinaus werden den Gästen viele stylische Designelemente ins Auge fallen, wie etwa die raumbestimmenden, zwei Meter hohen Leuchten.Der Übergang vom Gastraum zur offenen Küche ist fließend. Dort werden die Gerichte - von Burger über Steak bis zur Pasta, vom Flammkuchen bis zum Salat - vor den Augen der Gäste frisch zubereitet. Mit einem emotionalen, ganztägigen Verwöhn-programm vom sensationellen Frühstücksbuffet - das es in dieser Vielfalt sonst nur im Hotel gibt und das ALEX mit jährlich deutlich über zwei Millionen verkauften Frühstü-cken zur deutschen Nummer Eins im Morgengeschäft macht - bis hin zum leckeren Late-Night-Cocktail lädt die Erlebnisgastronomie Gäste aller Altersgruppen zur Auszeit vom Alltag, zum Genießen und Relaxen ein. ALEX möchte jedem Gast sein persönliches Genusserlebnis servieren und bietet dafür eine gelungene Kombination aus regionaler und Crossover-Küche zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.Bernd Riegger, Deutschland-Chef der ALEX-Kette, die rund 1,4 Milli-onen Euro in den langfristig angemieteten Betrieb investiert hat, freut sich über diesen dritten Frankfurter Standort: "Neben dem Skyline Plaza, unserem deutschlandweit zweiterfolgreichsten Standort, sind wir nun mitten in der Frankfurter Innenstadt in einer weiteren Landmarke der Hessenmetropole vertre-ten. Wir freuen uns, Teil der neuen Food- und Entertainment-Destination zu sein und finden hier einen optimalen Rahmen für unsere emotionale, gastronomische Erlebniswelt."Der 35-jährige Betriebsleiter des neuen Betriebs, Parham Bayati, kehrt zurück in die hessische Metropole, wo er bereits zwei Jahre im ALEX The Squaire Frankfurt beschäftigt war. Er startete seine Karriere als Servicekraft im Aachener ALEX, wechselte dann innerhalb der Kette nach Frankfurt und Regensburg und hatte zuletzt die Betriebsleitung in Aachen inne. Mit seinem rund 40 Mitarbeiter umfassenden Team in Service und Küche hat er die künftigen Gäste im Blick: "Wir präsentieren den Frankfurtern ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot und einen Service, der das Wohlfühlerlebnis perfekt macht. Von früh morgens bis spät in die Nacht."zur ALEX Kette: www.dein-alex.de oder www.facebook.com/alexgastro zum ALEX Frankfurt MyZeil: www.dein-alex.de/... oder www.facebook.com/...