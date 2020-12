Fünf Fragen an Ihre Über-Uns-Seite

"Sie sind Geschäftsinhaber, Berater, Dienstleister, Inhaber eines mittelständischen Unternehmens im Food- und Kulinarik-Sektor oder in Segment Reise & Travel? Ihr Business erleidet gerade einen Krisenknick oder Sie haben Sorge, Sie könnten Kunden verlieren? Jetzt ist es existenziell, den Draht zu Ihren Zielgruppen gezielt aufrechtzuerhalten", rät PR-Beraterin & Textprofi Sigrid Jo Gruner. „Gerade auf der Über-Mich-Seite Ihrer Website ist Vertrauensbildung der Schmierstoff für hervorragende Kundenbeziehungen.“Unternehmensdarstellungen wie die eigene Website altern schleichend. Der Inhaber erkennt erst die Notwendigkeit, sie zu überarbeiten, wenn Google Analytics "warnt". Das koste Kunden, Kontakte, Leads, Interessenten. „Auf der Über-Uns-Seite oder Über-Mich-Seite entscheidet sich, ob ein Interessent bei Ihnen andockt oder wieder das Weite sucht.“>>Werde ich als Persönlichkeit sichtbar, mit meinen Stärken, aber auch mit Ecken und Kanten?>>Erzählt die Über-Uns-Seite eine berührende oder amüsante, spannende Geschichte?>>Wird das Unternehmen, der Unternehmer als Autorität fokussiert erkennbar?>>Ist die Über-Uns-Seite strategisch strukturiert mit Aufzählungen und Hervorhebungen?>>Vertrete ich wie ein Anwalt die Position des Users, der einen speziellen Nutzen sucht?Wer auf der Über-Mich-Seite anlandet, hat ein starkes Bedürfnis, einen Wunsch, einen Traum, den er erfüllt haben möchte. Aufgabe (und Chance) des Website-Betreibers ist es, einen hohen Nutzen vorzugeben, der die Problempunkte des Besuchers in Lösungen umwandelt.„Erzählen Sie nicht, welch toller Hecht im Karpfenteich Sie sind. Nehmen Sie die Position des Website-Besuchers ein. Machen Sie klar, wie und wodurch Sie seine Problemlagen in Chancen verwandeln. Betonen Sie die Rolle, die Sie in diesem Prozess spielen mit aktiven Formulierungen, wie „Ich helfe, unterstütze bei der Bewältigung von ...; „Von mir erhalten Sie ...“; „Wenn wir zusammenarbeiten, dann finden Sie zu ...“, "Wenn Sie unsere Angebote nutzen, dann ..".>>Statistiken, Case-Studies, grandiose Erfolgsmomente, Referenzen, Leseproben, Presseberichte, Zertifikate und Gütesiegel verstärken die Kompetenzanmutung.>>Talkshow-Teilnahmen oder Vorträge beweisen Expertise.>>Statements von (zufriedenen) Mitarbeitern sorgen für einen Sympathie-Vorschuss>>Eine Handlungsaufforderung regt den User an, sich für ein Vorgespräch und/oder das Newsletter-Abo anzumelden oder einem Link zu Nutzwert zu folgen. Über die Call-to-Action - mehrfach an exponierter Stelle platziert – werden Besucher zu Leads.Website-Besitzern, die Content und Inhalte checken lassen wollen, bietet die erfahrene Beraterin und Texterin ein gemeinsames Vorgehen an: „Ich checke die Über-Uns-Seite (und natürlich auch die übrigen) sorgfältig, prüfe Außenwirkung, Tonalität, Wording, Bildstory und Resonanz und erarbeite in einem Video- oder Telefonmeeting die wichtigsten Informationen zur strategischen Positionierung von Unternehmen und/oder Unternehmer.“Danach erhält der Kunde in einem ausführlichen Dossier Ideen, Anregungen und Vorschläge und eine komplette Neufassung der Über-Mich-Seite. Dieses Text-Basic, das jedes Unternehmen erstellen sollte, komprimiere die Essenz der Unternehmensausprägung und sei Standard für andere Unternehmensdarstellungen wie Flyer, Mailing, Broschüre, Handout oder Landingpage.Gruner Kommunikation/MissWord!November 2020