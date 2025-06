Woher weiß ich, ob ich zu viel esse, zu wenig trinke und mein Körper gestresst ist – ohne alles selbst zu tracken?

Wie viele Kalorien wirklich aufgenommen wurden – aus Nahrung und Getränken

– aus Nahrung und Getränken Wie viel Energie verbraucht wurde – differenziert nach Grundumsatz und Bewegung

– differenziert nach Grundumsatz und Bewegung Ob der Körper ausreichend mit Wasser versorgt ist – inklusive Schätzung des Flüssigkeitsverlusts

– inklusive Schätzung des Flüssigkeitsverlusts Wie stark das Nervensystem beansprucht ist – ein direkter Hinweis auf Stresslevel

– ein direkter Hinweis auf Stresslevel Wie erholsam der Schlaf wirklich war – ergänzt durch Puls, Schrittzahl und Aktivitätsmuster

Bioimpedanz-Sensor

Misst winzige Veränderungen im Flüssigkeitsvolumen des Gewebes, die beim Verdauen und Verwerten von Nahrung entstehen. So erkennt das Gerät, wie viele Kalorien tatsächlich aufgenommen wurden. Galvanic Skin Response (GSR)

Erfasst die elektrische Leitfähigkeit der Haut, ein indirekter, aber zuverlässiger Indikator für Stress und Nervosität. Optischer Pulssensor (PPG)

Misst den Puls und die Herzfrequenzvariabilität – wichtige Daten zur Einschätzung von Belastung, Erholung und Schlafqualität. Bewegungssensor (9-Achsen)

Erkennt jede Form von Bewegung, von Sitzen bis Sport – und berechnet daraus den individuellen Energieverbrauch.

Kalorienzähler, Wasser-Apps, Schlaftracker – wer bewusst leben will, verliert sich schnell im digitalen Selbstmanagement. Dabei bleibt oft unklar, was diese Daten wirklich bedeuten:Das, erhältlich im, schafft hier Klarheit –Es misst automatisch, was im Körper passiert: Kalorienaufnahme, Wasserhaushalt, Energieverbrauch, Schlafqualität und sogar Stress – und zeigt, wie diese Faktoren wirklich zusammenhängen.Dank der patentiertenkombiniert das GoBe3 mehrere Sensoren zu einem verlässlichen System, das zentrale Körperfunktionen in Echtzeit erfasst. So zeigt es zum Beispiel:All das geschieht automatisch – ohne dass Nutzer:innen etwas dokumentieren müssen. Das macht das GoBe3 besonders wertvoll für alle, die sich ein genaueres Verständnis des eigenen Körpers wünschen, aber im Alltag nicht dauernd tracken wollen.Im Zentrum des GoBe3 steht die patentiertevon HEALBE. Sie analysiert physiologische Vorgänge im Körper mithilfe moderner Sensorik – direkt über die Haut.So funktioniert’s in 4 Schritten:All diese Daten fließen inein, die sich an das Verhalten und den Körper der Nutzer:innen anpassen. So entsteht ein kontinuierlich verfeinertes, personalisiertes Gesundheitsprofil – ganz ohne aktives Zutun.Das GoBe3 ist mehr als ein Fitness-Tracker. Es ist ein Tool für alle, die bewusster leben wollen – ob beim Abnehmen, im Stressmanagement oder zur Optimierung von Schlaf und Energie. HEALBE arbeitet bereits an neuen Funktionen wie der Einschätzung derund entwickelt eine Plattform zur digitalen Gesundheitsbegleitung.