Kalorienaufnahme: Es registriert automatisch die Energie aus Essen und Trinken – ohne mühsames Tracken.

Es registriert automatisch die Energie aus Essen und Trinken – ohne mühsames Tracken. Wasserbalance: Es misst den Hydrationslevel im Körper und erinnert ans Trinken.

Es misst den Hydrationslevel im Körper und erinnert ans Trinken. Neuroaktivität: Es zeigt Stresssignale an und unterstützt, Spannungen zu reduzieren.

Lisa: „50 Pfund weniger in 15 Monaten – ohne ständiges Kalorienzählen.“

Bernhard: „Endlich verstanden, wie wichtig der richtige Wasserhaushalt ist – weniger Stress, mehr Energie.“

Robin: „Trotz stressigem Job gesünder essen, schlafen und leben – das Band hat mir gezeigt, dass es geht.“

Amerinnern wir uns daran, wie wichtig bewusste Entscheidungen für unsere Ernährung sind – für uns selbst, aber auch für die Welt. Während Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu Nahrung haben, kämpfen andere mit Übergewicht, Stress oder Unsicherheit: Esse ich das Richtige? Trinke ich genug? Wie wirkt sich mein Alltag auf meinen Körper aus?Kalorien-Apps, Ernährungstagebücher und Fitnesstracker gibt es viele – doch sie verlangen oft manuelles Eintragen und viel Disziplin. Genau das ist im hektischen Alltag das größte Hindernis.Hier setzt dasan – das weltweit erste smarte Armband, das. Ganz ohne manuelles Logging.Das GoBe3 nutzt die patentierte, die über Bioimpedanz-Messungen im Gewebe Daten rund um Ernährung, Hydration und Energiehaushalt sammelt. So erkennt das Band:Zusätzlich liefert es Einblicke in– ein ganzheitlicher Blick auf Körper und Gesundheit.Mehr als 50.000 Menschen weltweit nutzen bereits das Healbe GoBe3 – und berichten von beeindruckenden Erfolgen:Diese Geschichten zeigen: Ernährungstracking muss nicht kompliziert sein – wenn Technologie uns die Arbeit abnimmt.Bewusste Ernährung ist ein globales Thema. Jeder Schritt zählt: Wer die eigenen Gewohnheiten besser versteht, kann gesünder leben – und auch Ressourcen nachhaltiger nutzen. Das GoBe3 verbindet persönliche Gesundheit mit globaler Verantwortung:Am Welternährungstag geht es nicht nur um politische Programme, sondern auch um die kleinen Schritte jedes Einzelnen. Das Healbe GoBe3 macht Ernährung und Gesundheit