Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036768

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Welternährungstag: Bewusste Ernährung beginnt am Handgelenk

Gesund essen heißt auch nachhaltig handeln: Zum Welternährungstag erinnert das GoBe3 daran, dass automatisch gemessene Kalorien und Hydration der erste Schritt zu weniger Verschwendung sind.

(lifePR) (Linden, )
„Wir wussten, dass wir unsere Ernährung nicht nur als tägliche Routine sehen dürfen – sondern als Schlüssel zu Gesundheit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität.“

Am Welternährungstag erinnern wir uns daran, wie wichtig bewusste Entscheidungen für unsere Ernährung sind – für uns selbst, aber auch für die Welt. Während Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu Nahrung haben, kämpfen andere mit Übergewicht, Stress oder Unsicherheit: Esse ich das Richtige? Trinke ich genug? Wie wirkt sich mein Alltag auf meinen Körper aus?

Die Herausforderung: Ernährung messen, ohne ständig zu zählen

Kalorien-Apps, Ernährungstagebücher und Fitnesstracker gibt es viele – doch sie verlangen oft manuelles Eintragen und viel Disziplin. Genau das ist im hektischen Alltag das größte Hindernis.

Hier setzt das Healbe GoBe3 an – das weltweit erste smarte Armband, das Kalorienaufnahme, Wasserhaushalt und Stresslevel automatisch erfasst. Ganz ohne manuelles Logging.

Ein Gamechanger für den Alltag

Das GoBe3 nutzt die patentierte FLOW™-Technologie, die über Bioimpedanz-Messungen im Gewebe Daten rund um Ernährung, Hydration und Energiehaushalt sammelt. So erkennt das Band:
  • Kalorienaufnahme: Es registriert automatisch die Energie aus Essen und Trinken – ohne mühsames Tracken.
  • Wasserbalance: Es misst den Hydrationslevel im Körper und erinnert ans Trinken.
  • Neuroaktivität: Es zeigt Stresssignale an und unterstützt, Spannungen zu reduzieren.
Zusätzlich liefert es Einblicke in Schlafqualität, Herzaktivität und Energieverbrauch – ein ganzheitlicher Blick auf Körper und Gesundheit.

Stimmen aus der Praxis

Mehr als 50.000 Menschen weltweit nutzen bereits das Healbe GoBe3 – und berichten von beeindruckenden Erfolgen:
  • Lisa: „50 Pfund weniger in 15 Monaten – ohne ständiges Kalorienzählen.“
  • Bernhard: „Endlich verstanden, wie wichtig der richtige Wasserhaushalt ist – weniger Stress, mehr Energie.“
  • Robin: „Trotz stressigem Job gesünder essen, schlafen und leben – das Band hat mir gezeigt, dass es geht.“
Diese Geschichten zeigen: Ernährungstracking muss nicht kompliziert sein – wenn Technologie uns die Arbeit abnimmt.

Welternährungstag: Was das mit uns persönlich zu tun hat

Bewusste Ernährung ist ein globales Thema. Jeder Schritt zählt: Wer die eigenen Gewohnheiten besser versteht, kann gesünder leben – und auch Ressourcen nachhaltiger nutzen. Das GoBe3 verbindet persönliche Gesundheit mit globaler Verantwortung: Wer weniger verschwendet und besser auf den Körper hört, leistet einen Beitrag zu mehr Achtsamkeit weltweit.

Fazit: Kleine Entscheidungen, große Wirkung

Am Welternährungstag geht es nicht nur um politische Programme, sondern auch um die kleinen Schritte jedes Einzelnen. Das Healbe GoBe3 macht Ernährung und Gesundheit sichtbar, messbar und einfacher.

Erleben Sie selbst, wie einfach bewusste Ernährung werden kann – Healbe GoBe3 ist auf dem deutschen Markt über den MindTecStore Deutschland erhältlich.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.