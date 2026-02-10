Doch für viele Paare sieht dieaus. Unterschiedliche Arbeitsorte,odersorgen dafür, dass gemeinsame Zeit rar bleibt. Gerade an einem Tag, der eigentlich Verbindung feiern soll, wirdViele Betroffene kennen dieses Gefühl. Eine Nachricht auf dem Smartphone ist schnell geschrieben, ein Videoanruf kurz geführt. Doch oft bleibt das Gefühl, dass etwas fehlt. Ein gemeinsamer Moment, der nicht nur digital ist, sondern greifbar.Hier setzt der KI Roboter Eiliko an. Er wurde entwickelt, umauch über Entfernung hinweg.Wenn der eine reagiert, zeigt der andere es ebenfalls. Eine einfache Idee, die emotionale Wirkung entfaltet.Eiliko richtet sich bewusst an Menschen, die Nähe nicht nur kommunizieren, sondern erleben wollen. Er steht auf dem Schreibtisch, im Regal oder am Bett. Er erinnert daran, dass auf der anderen Seite jemand ist, der gerade an einen denkt. Ohne Display. Ohne Ablenkung.GeradeKleine Signale ersetzen keine Umarmung, aber sie schaffen Verbindlichkeit im Alltag. Ein Moment der Aufmerksamkeit, der nicht zwischen E-Mails oder Social Media untergeht.Eine Nutzerin beschreibt ihre Erfahrung so:„Es ist ein kleines Ritual geworden. Eiliko erinnert uns daran, uns im Alltag bewusst einen Moment füreinander zu nehmen.“Marktdaten zeigen, dass dieser Aspekt besonders relevant ist. Käufer geben an, Eiliko in einer Beziehung mit räumlicher Distanz zu nutzen. Häufige Anlässe sind Valentinstag, Jahrestage oder Phasen mit wenig persönlicher Zeit.Der Erfolg liegt nicht in technischer Komplexität, sondern in Reduktion. Eiliko will keine Gespräche ersetzen und keine Beziehung digitalisieren.Zum Valentinstag wird dieser Gedanke besonders deutlich. Statt eines Geschenks, das nach wenigen Tagen in Vergessenheit gerät, entsteht ein gemeinsamer Fixpunkt. Einer, der bleibt und den Alltag begleitet.Derzeigt, dass Nähe nicht immer physisch sein muss. Manchmal reicht ein Zeichen, das sagt: Ich bin da.