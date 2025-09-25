Kontakt
NEU: Kommunikation leicht gemacht - der BrightSign Handschuh spricht für dich

Der BrightSign Handschuh übersetzt Gebärden in Echtzeit - für mehr Selbstständigkeit, Inklusion und barrierefreie Kommunikation im Alltag.

Gebärden werden Sprache - inklusiv, barrierearm, intuitiv

Der BrightSign Gebärdensprache‑Übersetzer‑Handschuh ermöglicht Menschen mit Hör‑ oder Sprachbeeinträchtigungen eine völlig neue und eigenständige Art der Kommunikation. In Echtzeit wird Gebärdensprache in gesprochene Sprache übersetzt – barrierefrei, individuell und jederzeit ohne Dolmetscher verfügbar.

Technologie, die verbindet
  • Echtzeitübersetzung: Dank integrierter Sensorik und KI‑Algorithmus werden Gebärden in fließender Sprache ausgegeben – über Lautsprecher oder App.
  • Sprachvielfalt: Über 40 Sprachen und Dialekte werden unterstützt, um weltweit und kulturübergreifend verständlich zu sein.
  • Stimmenvielfalt: Mehr als 450 Stimmen - männlich, weiblich, jung, alt - ermöglichen persönliche Identität im Ausdruck.
  • Anpassung: Jede Person kann eigene Gesten beibringen - für hohe Flexibilität, auch bei Nutzenden mit individuellen Zeichen oder motorischen Einschränkungen.
Barrierefreiheit trifft Alltagstauglichkeit

Das Gerät ist sofort einsatzbereit: Handschuh anziehen, App starten – und schon wird Kommunikation möglich. Ein mobiler Lautsprecher sorgt für deutliche Sprachwiedergabe, die App zeigt zudem übersetzt alles in Textform an – für bidirektionale Verständigung. Der Handschuh ist so konzipiert, dass auch Kinder ihn schnell verstehen und eigenständig nutzen können.

Inklusion - Alltag - Freiheit

Anwendbar in Schule, Beruf, Klinik oder im Familienleben. Schülerinnen und Schüler nehmen aktiv am Unterricht teil, Erwachsene führen Arztgespräche selbstständig, Angehörige kommunizieren ohne Vermittlung. BrightSign steht für ein inklusives Miteinander - durch Technik, die versteht

Verfügbarkeit

Der BrightSign Handschuh ist im MindTecStore erhältlich - führender Anbieter für innovative Assistenztechnologie, Gesundheits- und Kommunikationslösungen.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

