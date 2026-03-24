Knöchel gezielt entlasten: MindTecStore erweitert Sortiment um den Reboots Thermo Sleeve Ankle

Der Knöchel übernimmt im Training eine zentrale Rolle. Bei jedem Schritt, Sprung oder Richtungswechsel wirkt ein Vielfaches des Körpergewichts auf das Sprunggelenk. Gleichzeitig wird dieser Bereich in der Regeneration häufig unterschätzt. Genau hier setzt der MindTecStore an und nimmt den Reboots Thermo Sleeve Ankle neu ins Sortiment auf.Das Produkt wurde für gezielte Wärme- und Kälteanwendungen am Knöchel und Fuß entwickelt und richtet sich an sportlich aktive Menschen, die ihre Unterkörperbelastung bewusst ausgleichen möchten.Im Laufsport, im Fußball, Basketball oder im Functional Training ist das Sprunggelenk permanent gefordert. Dynamische Bewegungen, Stop-and-Go-Belastungen und längere sportliche Aktivitäten erhöhen die Beanspruchung deutlich . Auch im Berufsalltag, insbesondere bei stehenden Tätigkeiten, ist die Fuß- und Knöchelregion kontinuierlich belastet.Eine gezielte Regeneration dieser Struktur unterstützt sportlich Aktive dabei, Trainingskontinuität aufrechtzuerhalten und Überlastungssituationen vorzubeugen.Der Reboots Thermo Sleeve Ankle bietet eine 360 Grad Abdeckung rund um Knöchel und Fuß . Das integrierte Gel Pad passt sich flexibel an die Gelenkstruktur an und sitzt rutschfest, ohne Tropfen oder Verrutschen .Die Kühlung erfolgt im Kühlschrank, die Erwärmung in der Mikrowelle. Dadurch lässt sich die Anwendung unkompliziert in bestehende Trainings- oder Erholungsroutinen integrieren. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich.Für ambitionierte Hobbysportler und Fitnessaktive entsteht ein klarer Mehrwert. Die Anwendung kann unmittelbar nach intensiven Einheiten erfolgen, wenn sich der Knöchel beansprucht anfühlt . Die leichte Kompression sorgt für einen stabilen Sitz und unterstützt ein geschlossenes Tragegefühl .Im Gegensatz zu klassischen Kühlpacks ist der Sleeve wiederverwendbar und dauerhaft einsetzbar. Regeneration wird damit planbar und strukturiert, statt improvisiert.Mit der Aufnahme des Reboots Thermo Sleeve Ankle stärkt der MindTecStore gezielt sein Portfolio im Segment Performance und Recovery für den Unterkörper. Der Fokus liegt auf funktionalen Lösungen, die eigenständig angewendet werden können und sportlich aktive Menschen in ihrer Trainingssteuerung unterstützen.Der Knöchel trägt im Training eine hohe Last und verdient eine ebenso gezielte Erholungsstrategie. Der Reboots Thermo Sleeve Ankle ermöglicht eine einfache, wiederverwendbare Wärme- oder Kälteanwendung direkt am Sprunggelenk und ergänzt damit strukturierte Regenerationsroutinen im Unterkörperbereich.