ADHS neu denken: Wie Neurofeedback mit BrainBoost Selbstregulation trainierbar macht

Das deutsche Unternehmen brainboost entwickelt hierfür modulare Neurofeedback-Systeme: von der privaten Anwendung zu Hause bis hin zur professionellen Coaching- und Analyseumgebung.
ADHS ist mehr als Konzentrationsschwäche
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) ist eine neurobiologisch geprägte Besonderheit der Aktivierungs- und Impulsregulation. Im Kern geht es nicht um „zu wenig Aufmerksamkeit“, sondern um eine erschwerte Steuerung von Aktivierung und Fokus.
Betroffene erleben häufig ein Schwanken zwischen Unteraktivierung (Ablenkbarkeit, Antriebsschwierigkeiten) und Überaktivierung (innere Unruhe, Gedankensprünge).
„ADHS ist keine Frage von Disziplin oder Motivation“, erklärt Jörne Kreuder, Fachautorin für Neurotechnologien und Selbstregulation. „Es geht um die Fähigkeit, Aufmerksamkeit bewusst zu stabilisieren. Und genau diese Fähigkeit ist trainierbar.“
Neurofeedback: Aufmerksamkeit sichtbar machen
Neurofeedback basiert auf der Messung von EEG-Signalen und der unmittelbaren Rückmeldung bestimmter Aktivierungsmuster. Nutzerinnen und Nutzer erhalten in Echtzeit Feedback über ihren aktuellen Aufmerksamkeitszustand und lernen, diesen gezielt zu regulieren.
Im Unterschied zu rein verhaltensorientierten Methoden wird hier die neuronale Aktivierung selbst zum Trainingsgegenstand. Ziel ist eine verbesserte Selbststeuerung: strukturiert, wiederholbar und alltagstauglich.
Drei Systemstufen für unterschiedliche Anforderungen 1. Heimtraining ab 8 Jahren: BrainAssistant Individual & BrainBit
Das brainboost BrainAssistant Individual & BrainBit EEG Band Home Training Set wurde speziell für die private Anwendung entwickelt.
- Altersempfehlung: ab 8 Jahren
- Mehrsprachige Software (Deutsch, Englisch und 18 weitere Sprachen)
- Kabelloses EEG-Band
- Strukturierte Trainingsprogramme
2. Coaching-Set: Professional & Flex8
Für Coaches, Therapeut:innen und pädagogische Einrichtungen bietet das BrainAssistant Professional & BrainBit Flex8 EEG Coaching Set erweiterte Möglichkeiten.
- Mehrkanal-EEG für differenzierte Ableitung
- Individuell anpassbare Trainingsprotokolle
- Integration in strukturierte Coaching- oder Therapiekonzepte
3. Analyse-Set: Professional Analysis & Dragon EEG
Für spezialisierte Praxen, Diagnostik-nahe Settings oder Forschung steht das BrainAssistant Professional Analysis mit Dragon EEG Analyse-Set zur Verfügung.
- Hochauflösende EEG-Erfassung
- Umfangreiche Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten
- Detaillierte Betrachtung individueller Aktivierungsmuster
Multimodaler Ansatz bleibt entscheidend
brainboost versteht seine Systeme ausdrücklich als ergänzende Instrumente. Neurofeedback ersetzt keine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung.
„ADHS erfordert häufig einen multimodalen Ansatz“, so Kreuder. „Struktur, Coaching, gegebenenfalls Medikation – und ergänzend ein gezieltes Training der Selbstregulation. Entscheidend ist die systematische und realistische Integration in den Alltag.“
Fazit: Struktur statt Versprechen
ADHS verlangt keine schnellen Lösungen, sondern nachhaltige Strategien. Neurofeedback mit brainboost-Systemen setzt genau hier an: Aufmerksamkeit wird messbar, Selbstregulation trainierbar.
Vom Heimtraining ab 8 Jahren bis zur professionellen Analyse bietet brainboost skalierbare Lösungen für unterschiedliche Anforderungen, dennoch mit einem klaren Fokus auf Struktur, Alltagstauglichkeit und wissenschaftlicher Einordnung.
Über den Autor
Jörne Kreuder ist Fachredakteurin für angewandte Neurotechnologien, Selbstregulation und Entspannung beim MindTecStore. Als ausgebildete psychologische Beraterin beschäftigt sie sich mit Konzentrationsförderung, Stressregulation und der trainierbaren Anpassungsfähigkeit des Nervensystems.
Ihr Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen und verständlichen Einordnung neurobasierter Trainingssysteme für Alltag, Beruf und persönliche Entwicklung sowie auf deren strukturierter Integration in individuelle Entspannungs- und Achtsamkeitsroutinen.