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ADHS neu denken: Wie Neurofeedback mit BrainBoost Selbstregulation trainierbar macht

Neurofeedback „Made in Germany“ : Strukturiertes Heimtraining ab 8 Jahren sowie professionelle EEG-Lösungen für Coaching und Analyse

(lifePR) (Linden, )
ADHS betrifft Kinder, Jugendliche und Erwachsene oft über die gesamte Lebensspanne hinweg. Konzentrationsprobleme, Impulsivität, innere Unruhe und Schwierigkeiten mit Struktur prägen den Alltag vieler Betroffener. Neben therapeutischen und medikamentösen Ansätzen wächst das Interesse an ergänzenden Methoden, die Selbstregulation gezielt trainieren.

Das deutsche Unternehmen brainboost entwickelt hierfür modulare Neurofeedback-Systeme: von der privaten Anwendung zu Hause bis hin zur professionellen Coaching- und Analyseumgebung.

ADHS ist mehr als Konzentrationsschwäche

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) ist eine neurobiologisch geprägte Besonderheit der Aktivierungs- und Impulsregulation. Im Kern geht es nicht um „zu wenig Aufmerksamkeit“, sondern um eine erschwerte Steuerung von Aktivierung und Fokus.

Betroffene erleben häufig ein Schwanken zwischen Unteraktivierung (Ablenkbarkeit, Antriebsschwierigkeiten) und Überaktivierung (innere Unruhe, Gedankensprünge).

ADHS ist keine Frage von Disziplin oder Motivation“, erklärt Jörne Kreuder, Fachautorin für Neurotechnologien und Selbstregulation. „Es geht um die Fähigkeit, Aufmerksamkeit bewusst zu stabilisieren. Und genau diese Fähigkeit ist trainierbar.

Neurofeedback: Aufmerksamkeit sichtbar machen

Neurofeedback basiert auf der Messung von EEG-Signalen und der unmittelbaren Rückmeldung bestimmter Aktivierungsmuster. Nutzerinnen und Nutzer erhalten in Echtzeit Feedback über ihren aktuellen Aufmerksamkeitszustand und lernen, diesen gezielt zu regulieren.

Im Unterschied zu rein verhaltensorientierten Methoden wird hier die neuronale Aktivierung selbst zum Trainingsgegenstand. Ziel ist eine verbesserte Selbststeuerung: strukturiert, wiederholbar und alltagstauglich.

Drei Systemstufen für unterschiedliche Anforderungen 1. Heimtraining ab 8 Jahren: BrainAssistant Individual & BrainBit

Das brainboost BrainAssistant Individual & BrainBit EEG Band Home Training Set wurde speziell für die private Anwendung entwickelt.
  • Altersempfehlung: ab 8 Jahren
  • Mehrsprachige Software (Deutsch, Englisch und 18 weitere Sprachen)
  • Kabelloses EEG-Band
  • Strukturierte Trainingsprogramme
Gerade bei ADHS ist Regelmäßigkeit entscheidend. Das Heimtraining-Set ermöglicht kurze, wiederholbare Einheiten im familiären Umfeld, ohne Praxisbindung. Es richtet sich an Familien mit schulpflichtigen Kindern ebenso wie an Erwachsene, die ihre Konzentrationsfähigkeit systematisch stärken möchten.

2. Coaching-Set: Professional & Flex8

Für Coaches, Therapeut:innen und pädagogische Einrichtungen bietet das BrainAssistant Professional & BrainBit Flex8 EEG Coaching Set erweiterte Möglichkeiten.
  • Mehrkanal-EEG für differenzierte Ableitung
  • Individuell anpassbare Trainingsprotokolle
  • Integration in strukturierte Coaching- oder Therapiekonzepte
Insbesondere bei heterogenen ADHS-Profilen ermöglicht das Flex8-System eine präzisere Anpassung der Trainingsparameter.

3. Analyse-Set: Professional Analysis & Dragon EEG

Für spezialisierte Praxen, Diagnostik-nahe Settings oder Forschung steht das BrainAssistant Professional Analysis mit Dragon EEG Analyse-Set zur Verfügung.
  • Hochauflösende EEG-Erfassung
  • Umfangreiche Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten
  • Detaillierte Betrachtung individueller Aktivierungsmuster
Hier steht nicht primär das Training, sondern die vertiefte Analyse im Vordergrund, beispielsweise zur Planung individualisierter Neurofeedback-Strategien.

Multimodaler Ansatz bleibt entscheidend

brainboost versteht seine Systeme ausdrücklich als ergänzende Instrumente. Neurofeedback ersetzt keine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung.

„ADHS erfordert häufig einen multimodalen Ansatz“, so Kreuder. „Struktur, Coaching, gegebenenfalls Medikation – und ergänzend ein gezieltes Training der Selbstregulation. Entscheidend ist die systematische und realistische Integration in den Alltag.“

Fazit: Struktur statt Versprechen

ADHS verlangt keine schnellen Lösungen, sondern nachhaltige Strategien. Neurofeedback mit brainboost-Systemen setzt genau hier an: Aufmerksamkeit wird messbar, Selbstregulation trainierbar.

Vom Heimtraining ab 8 Jahren bis zur professionellen Analyse bietet brainboost skalierbare Lösungen für unterschiedliche Anforderungen, dennoch mit einem klaren Fokus auf Struktur, Alltagstauglichkeit und wissenschaftlicher Einordnung.

Über den Autor

Jörne Kreuder ist Fachredakteurin für angewandte Neurotechnologien, Selbstregulation und Entspannung beim MindTecStore. Als ausgebildete psychologische Beraterin beschäftigt sie sich mit Konzentrationsförderung, Stressregulation und der trainierbaren Anpassungsfähigkeit des Nervensystems.

Ihr Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen und verständlichen Einordnung neurobasierter Trainingssysteme für Alltag, Beruf und persönliche Entwicklung sowie auf deren strukturierter Integration in individuelle Entspannungs- und Achtsamkeitsroutinen.

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