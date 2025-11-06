Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038550

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

ADHS im Alltag meistern mit Neurotech

Viele Eltern stehen täglich vor der Herausforderung, ihr Kind mit ADHS beim Lernen zu unterstützen. Die Neurotech-Innovation TouchPoints™ zeigt, dass mehr Fokus und Ruhe möglich sind, ganz ohne Medikamente.

(lifePR) (Linden, )
 

Das Problem, das Eltern kennen

Wenn Kinder mit ADHS in der Schule unruhig sind, fällt Lernen schnell schwer. Hausaufgaben dauern ewig, der Frust wächst – auf beiden Seiten. Eltern suchen nach Wegen, die Konzentration ihrer Kinder natürlich zu fördern. Doch viele Hilfen wirken nur kurzfristig oder sind mit Nebenwirkungen verbunden.

Laut Studien müssen 30 % der Jugendlichen mit ADHS ein Schuljahr wiederholen. 21 % schwänzen regelmäßig, 35 % brechen ganz ab, und 45 % werden suspendiert. Diese Zahlen zeigen, wie dringend Lösungen gebraucht werden, die Kinder im Alltag wirklich unterstützen.

Wie Neurotechnologie helfen kann

Hier setzt die Neurotech-Lösung TouchPoints™ an, die im MindTecStore erhältlich ist. Die kleinen Wearables erzeugen sanfte, wechselnde Vibrationsimpulse, die über das Nervensystem helfen können, Stress zu reduzieren und die Aufmerksamkeit zu verbessern.

Eine placebokontrollierte Doppelblind-Studie zeigte:
  • +27 % bessere Aufmerksamkeit
  • +50 % mehr Engagement
  • Hyperaktivität sank von borderline deficient auf durchschnittliches Niveau
  • Kinder konnten bis zu 3,6 Stunden länger konzentriert bleiben
Diese Ergebnisse wurden mit dem PEARSON Quotient-System gemessen, das Bewegungen, Aufmerksamkeit und Impulsivität in Echtzeit erfasst.

Eine Mutter berichtete:

„Zum ersten Mal konnte mein Sohn seine Hausaufgaben ohne Wutausbruch erledigen. Die TouchPoints begleiten ihn jetzt jeden Schultag.“

TouchPoints™ sind keine medizinische Therapie, sondern ein ergänzendes Hilfsmittel, das neurophysiologische Prinzipien nutzt, um das Gleichgewicht zwischen Aufmerksamkeit und Impulssteuerung zu unterstützen.

Was das für Familien bedeutet

Für viele Eltern eröffnet sich damit eine neue Möglichkeit, ihrem Kind im Alltag zu helfen - ohne Medikamente, ohne Druck, mit mehr Selbstvertrauen. Neurotechnologie wie TouchPoints™ zeigt, dass Fortschritt auch im Familienleben ankommt – sanft, messbar, alltagstauglich.

Jetzt mehr erfahren und TouchPoints™ im MindTecStore entdecken. In wenigen Klicks zu mehr Fokus im Alltag.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.