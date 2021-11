Käse selber machen Starter Set Premium Edition: individueller kann Käse machen nicht sein

Wer schon immer seinen eigenen Käse herstellen wollte, das bisher aber zu kompliziert fand, bekommt mit den Starter Sets zum Käse selber machen von Käse-selber.de ein modulares Set, mit dem die eigene Käseproduktion garantiert gelingt. Das Set eignet sich für abwechslungsreiche Hobby-Stunden mit der Familie, bringt Kindern das Traditionshandwerk einfach näher und ist ein originelles DIY Geschenk für alle Käse-Fans.



Starter Set Premium Edition: für mehr Freude an der Käsezubereitung



Die Käse selber machen Starter Set Premium Edition hat bereits alles integriert, was Sie zum Käse machen brauchen, sodass Sie sofort mit der Zubereitung beginnen können. Die Premium Edition ist die umfangreichere Version des beliebten Starter Sets von Käse-selber.de und enthält die Must-Have Gewürze für die Käsezubereitung: Mykonos-Gewürz und Käsequark-Gewürz. Zudem ist auch ein Käsesalz im Set enthalten, dies ist ideal dazu geeignet, um den Käse trocken zu salzen. Ferner finden Sie darin mehrere Formen und, anders als im Standard-Set, auch Herzformen in verschiedenen Größen. Diese bieten sich besonders für Käse zum Verschenken an. Mit der ebenfalls neuen Käseharfe gehen Säulen- und Würfelzuschnitte in einem Arbeitsschritt und somit noch leichter von der Hand.



Die Vorteile der Käseherstellung mit dem Starter Set Premium Edition



Alle, die Käse selber herstellen möchten, werden mit dem Starter Set Premium Edition schnell Erfolgserlebnisse genießen. Damit Käse zu produzieren, macht Spaß und sorgt für abwechslungsreiche Stunden mit Familie oder Freunden. Nicht nur das Verkosten, schon das Käsemachen selbst wird zum kleinen Event mit Erfolgsgarantie. Auch für Kinder ist die Käseherstellung auf Basis von Kulturen und Lab eine spannende Entdeckung, sodass Eltern zusätzlich etwas pädagogisch Wertvolles an die nächste Generation weitergeben. Dank der einfachen Schritt-für-Schritt Anleitungen kommen auch unerfahrene Käse-Fans zu einem tollen und leckeren Ergebnis. Viele die das Käse machen Starter-Set einmal ausprobiert haben, haben ein neues Hobby für sich entdecken und möchten begeistert weitere Sorten ausprobieren.



Das Premium Set enthält alles, was man zum Käse herstellen braucht



Mit dem Premium Starter Set zum Käse selber machen stellen Sie aromatische Käse unterschiedlicher Arten und Geschmacksrichtungen her: Quark, Grillkäse und Frischkäse sind genauso leicht herzustellen wie Typ Feta und Pfannenkäse. Sie benötigen nur noch die Milch und schon kann es losgehen. Gerade durch die Milch haben Sie Einfluss auf die Qualität des Käses. Beziehen Sie Milch vom Erzeuger direkt, legen Sie den Grundstein für ein hochwertiges Produkt und unterstützen zugleich den fairen Handel.



Käse selber machen Set: ein praktisches und originelles DIY-Geschenk



Das Set eignet sich als Geschenk zu den unterschiedlichsten Anlässen. Es spricht gesundheitsbewusste und umweltbewusste VerbraucherInnen an. Das Käse selber machen Set ist modular aufgebaut, kann somit jederzeit erweitert werden. Wer sich die Grundkenntnisse der Käseproduktion angeeignet hat, kann sein Spektrum an Käsesorten beliebig ausbauen und zum Beispiel auch Hart- und Weichkäse in sein persönliches Programm aufnehmen.

