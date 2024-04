Höchste Qualität für Patienten

Im November 2023 unterzog sich die Fachklinik für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation der Bewertung durch ein unabhängiges und neutrales Zertifizierungsunternehmen. Nun ist die m&i-Fachklinik Enzensberg zum wiederholten Mal nach Q-Reha zertifiziert worden.



Die Wochen vor dem Audit-Termin waren geprägt von Vorbereitungen. Zahlreiche Mitarbeiter waren unermüdlich im Einsatz und haben mit guter Planung, Hartnäckigkeit und tatkräftiger Unterstützung die Re-Zertifizierung möglich gemacht. Allen voran ist hier das Team des Qualitätsmanagements zu nennen.



„Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Mitarbeiter! Wir freuen uns sehr über die erneute Zertifizierung. Das ist die Bestätigung für unsere hervorragende Arbeit – und gleichzeitig die Motivation sich stetig weiterzuentwickeln. Nur so können wir unseren Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung bieten“, sagt Alexander Heim, Kaufmännischer Direktor der m&i-Fachklinik Enzensberg.



Um die Überprüfung durchzuführen, waren zwei Auditorinnen von DQS Reha eineinhalb Tage in der Fachklinik zu Gast. Sie beobachteten die Abläufe und Verfahrensweisen in den Bereichen Patienten- und Mitarbeiterorientierung, Sicherheit im Krankenhaus, Prozessorientierung, Informationswesen, Krankenhausführung und Qualitätsmanagement, Pflege, betriebliches Gesundheitsmanagement und Hygiene.



Diesem externen und neutralen Audit müssen sich Rehabilitationskliniken alle drei Jahre unterziehen. So wird sichergestellt, dass die Fachkliniken auf die Veränderung im Gesundheitswesen reagieren und auch ihr eigenes Handeln überprüfen und anpassen. Den Patienten wird durch dieses Verfahren ein hoher Qualitätsstandard ihrer Behandlung garantiert. Zuletzt ist die Zertifizierung auch eine Voraussetzung für die Deutsche Rentenversicherung, der Reha-Klinik Patienten zuzuweisen.

