Fünf Mal in Folge ausgezeichnet

m&i-Fachklinik Bad Liebenstein erhält erneut Qualitätssiegel „Q-Reha 2.0“

Patienten befinden sich in der m&i-Fachklinik Bad Liebenstein medizinisch, therapeutisch und pflegerisch in den besten Händen. Das bestätigte die Bewertung durch ein externes und neutrales Zertifizierungsunternehmen. Bereits zum fünften Mal in Folge wird die Fachklinik nach „Q-Reha 2.0“ zertifiziert.



„Die erneute Zertifizierung ist die Bestätigung für unsere ausgezeichnete Arbeit. Gleichzeitig ist es unser Ansporn, uns immer weiterzuentwickeln und unseren Patienten die beste medizinische Versorgung bieten zu können“, so Rolf-Peter Hoehle, Kaufmännischer Direktor der Fachklinik.



Auch durch den unermüdlichen Einsatz des Qualitätsmanagement-Teams ist es gelungen, die Re-Zertifizierung bereits das fünfte Mal in Folge zu erhalten. „Hierfür möchte ich mich bei all unseren Mitarbeitern bedanken!“



Um die Überprüfung durchzuführen, waren Auditoren zwei Tag lang in der m&i-Fachklinik Bad Liebenstein. Sie beobachteten die Abläufe und Verfahrensweisen in den Bereichen Patienten- und Mitarbeiterorientierung, Sicherheit im Krankenhaus, Prozessorientierung, Informationswesen, Krankenhausführung und Qualitätsmanagement, Pflege, betriebliches Gesundheitsmanagement und Hygiene.



Diesem externen und neutralen Audit müssen sich Rehabilitationskliniken alle drei Jahre unterziehen. So wird sichergestellt, dass die Fachkliniken auf die Veränderung im Gesundheitswesen reagieren und auch ihr eigenes Handeln überprüfen und anpassen. Den Patienten wird durch dieses Verfahren ein hoher Qualitätsstandard ihrer Behandlung garantiert. Zuletzt ist die Zertifizierung auch eine Voraussetzung für die Deutsche Rentenversicherung, der Reha-Klinik Patienten zuzuweisen.