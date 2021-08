Tinnitus - Umgang und Linderung

Permanentes Klingeln, Summen, Pfeifen oder Rauschen in den Ohren sorgt bei vielen Menschen für Verzweiflung. Häufig ist Stress die Ursache für das Dauergeräusch in Ohr. Die oft chronisch anhaltenden Störungen im Ohr verstärken die Stressbelastung zusätzlich. So wird der Tinnitus für die Betroffenen zumindest zu einem unangenehmen Alltagsbegleiter. In vielen Fällen geht ein Tinnitus sogar mit einem Hörverlust einher. Doch müssen Betroffene sich mit dem dauerhaften Ohrgeräusch abfinden? Gibt es Alternativen zu einem Hörgerät? Dauert ein akuter Tinnitus zwangsläufig über eine längere Zeit an? Fachkundigen Rat zu diesen und vielen weiteren Fragen gibt es im Expertenchat der mhplus Krankenkasse am 6. September ab 20:30 Uhr. Die Fragen der Chatteilnehmer zum Thema Tinnitus beantwortet unser Experte, Professor Dr. med Gerhard Goebel. Interessierte und Betroffene gelangen unter mhplus.portal-gesundheitonline.de zum Chat.



Der Experte: Dr. Gerhard Goebel ist Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Psychosomatische Medizin. Seit 1985 ist er in einem Krankenhaus für Psychosomatik und Psychiatrie tätig. Hier hat er zunächst als Oberarzt und seit 2012 als Chefarzt maßgeblich die Kognitive Verhaltenstherapie für den stationären Tinnitus- und Hyperakusis-Schwerpunkt entwickelt. Anschließend wurde er Dozent für Postgraduale Weiterbildung in kognitiver Verhaltenstherapie, unter anderem, an der Universität Zürich. Seit 2002 ist er Ehrenmitglied und stellvertretender Vorsitzender der gemeinnützigen Selbsthilfeorganisation „Deutsche Tinnitus-Liga e.V. (DTL)“, in Wuppertal.

