Expertenrat im Online-Chat: Frauensache Regelschmerz

Jeden Monat wieder: Schmerzen, Krämpfe oder Stimmungstiefs machen vielen Frauen vor und während der Regel zu schaffen. Die meisten Frauen nehmen sie einfach als naturgegeben hin. Doch bestimmte Regelbeschwerden sollten unbedingt abgeklärt werden, da es sich um eine sogenannte Endometriose handeln kann. Was hilft gegen Regelschmerzen? Was ist eine Endometriose uns welches sind typische Anzeichen hierfür? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Gynäkologe Dr. Amadeus Hornemann in einem Expertenchat der mhplus Krankenkasse am 5. Juli ab 20:30 Uhr. Interessierte und Betroffene gelangen unter mhplus.portal-gesundheitonline.de zum Chat.



Der Experte: Dr. med. Amadeus Hornemann hat Humanmedizin studiert und den Facharzt im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universitätsfrauenklinik in Bochum absolviert. Anschließend war er Oberarzt in der Universitätsfrauenklinik in Mannheim. Seit Juni 2020 ist Hornemann Chefarzt im Krankenhaus Sachsenhausen in Frankfurt am Main in der Klinik für operative Gynäkologie. Zu seinen Spezialgebieten gehört die Endometriose.

