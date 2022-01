Nicolas Puschmann moderiert Miss Germany Finale 2022

Der Grimme-Preis-Träger (Prince Charming 2019), „Let’s Dance“-Star und erster Prince Charming, Nicolas Puschmann moderiert das diesjährige Miss Germany Finale am 19. Feburar 2022 im Europa-Park in Rust.„Nicolas passt perfekt zu Miss Germany, weil er nicht nur ein absoluter Sympatieträger ist, sondern das neue Konzept hervorragend tragen kann. Wir freuen uns vor allem darüber, dass er sein Moderationsdebüt auf unserer Show-Bühne in der Europa-Park Arena gibt“, sagt Max Klemmer, geschäftsführender Gesellschafter von Miss Germany.Nicolas Puschmann, der sich für LGBTQIA+, Selbstliebe und Akzeptanz einsetzt, lebte nach seinem Abitur für ein Jahr in London und engagierte sich dort für die Organisation „Carers‘ Support (Bexley)“. Durch seine Teilnahme bei Prince Charming wollte der gebürtige Hamburger ein Zeichen setzen, um anderen schwulen Männern Mut zu machen, selbstbewusst hinter ihrer Sexualität zu stehen. Es folgte die Teilnahme, als erstes männliches Tanzpaar beim RTL-Format „Let’s Dance“, bei dem sich Nicolas den dritten Platz sicherte. Mit der Moderation der Miss Germany Wahl 2022 legt Nicolas nun den Grundstein für seine Moderationskarriere.„Es ist eine große Ehre für mich, das Finale von Miss Germany in diesem Jahr moderieren zu dürfen. Ich selber habe die Show in den letzten Jahren verfolgt und freue mich sehr, nun Teil dessen zu sein“, so Nicolas Puschmann.Am 2. Februar 2022 reisen die 22 Kandidatinnen in das Miss Germany Camp 2022 in den Europa-Park in Rust. Dort erwarten sie Workshops zu den Themen Finanzen, Self-Branding und Medienkompetenz sowie Produktionen für das Miss Germany Halbfinale am 16. Februar 2022 und das Miss Germany Finale am 19. Februar 2022.Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer die Wasserwelt Rulantica mit vielen spritzigen Attraktionen ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die 6 parkeignen 4-Sterne Hotels sowie das Camp Resort unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten. Infos unter europapark.de.