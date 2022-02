Miss Germany: Viefalt ist das neue Normal

Für eine Bewerberin ist es erstmalig möglich, sich bereits vor dem Start der neuen Miss Germany Staffel 2022/2023 ein Ticket für die erste Runde im nächsten Jahr zu sichern und damit den offiziellen Bewerbungsprozess mit über 12.000 Bewerberinnen zu überspringen. Jede Frau zwischen 18 und 39 Jahren kann sich ab sofort unter http://streamblast.com/missgermany/apply bewerben. Bis einschließlich Donnerstag, 17. Februar 2022 um 20:00 Uhr ist es möglich, seine Bewerbung abzuschicken. Eine Jury entscheidet, wer das Ticket gewinnt. Die Gewinnerin wird dann live in der Miss Germany Final-Show verkündet, die am Samstag, 19. Februar ab 18:00 Uhr auf dem interaktiven Live-Streaming-Service Twitch stattfindet. Mit der Einbindung von Streamblast.com, ein Produkt des Hamburger Unternehmens Digital Blast GmbH, wird das Miss Germany Finale zu einem interaktiven Erlebnis für die Zuschauer vor Ort und zu Hause.Das Personality Camp der Miss Germany 2022 wird zum Sinnbild für Reform und Bewegung. Als First Mover im Bereich Verankerung von Female Empowerment im Mainstream-Geschäft vereint der Veranstalter kulturelle Unterschiede, feiert die Individualität und gibt den Persönlichkeiten der Top 22 eine Plattform, um ihre Mission zu verbreiten. Trans-Aktivismus, Black Lives Matters, Inklusion – der Katalog der Kandidatinnen ist umfangreichreicher als jemals zuvor, da sie der Spiegel der Generation sind, die sich nicht mehr den Mund verbieten lassen. In Workshops, Coachings und Vorträgen, die im Europa-Park in Rust stattfinden, diskutieren und erarbeiten 22 starke Individuen ihre Konzepte, um gesellschaftlichen Missstände zu platzieren und Sichtbarkeit zu erzielen.Das Personality Camp beweist den Wandel des Zeitgeistes und den Wunsch des Veranstalters mitzuhalten. „Die Miss Germany Corporation ist mehr als jede andere Organisation in der Verpflichtung, eine Reformation einzuleiten. Veraltete (Frauen-) Bilder haben bei uns keinen Platz mehr – ein Beauty Contest ist nicht mehr zeitgemäß. Schärpe trägt, wer bewegt!“ so Max Klemmer – gesellschaftlicher Geschäftsführer der MGC.