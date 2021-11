Miss Germany: Die Top 40-Kandidatinnen 2022 stehen fest

40 Teilnehmerinnen sind dem Ziel, Miss Germany 2022 zu werden, ein Stück näher gekommen. Eine Fachjury aus Branchen-Experten und -Expertinnen hat entschieden, welche Charaktere es in die nächste Runde geschafft haben und damit Teil der diesjährigen Content Experience sind. Aus über 12.000 Bewerberinnen überzeugten die Teilnehmerinnen in mehreren Runden durch eine starke Persönlichkeit und mit wichtigen Botschaften.Im Rahmen der Contet Experience wird die Top 40 dann am letzten November-Wochenende im Studio Gleis 7 in Hamburg zusammenkommen. Vor Ort werden diverse Interviews sowie Workshops stattfinden. Auch Marken-Partner, wie C&A und COSMOPOLITAN werden vor Ort sein.Im Anschluss an die Content Experience wählt die Fachjury aus, wer zu der diesjährigen Top 20-FInalistinnen zählt. Bewertungsgrundlage hierfür sind drei paramter: Entwicklungspotenzial, Inspirationsfähigkeit und Professionalität. Die Top 20 wird dann im Februar 2022 in das Personaliy Camp in den Europa-Park in Rust reisen und zahlreiche Interviews und Workshops durchlaufen. Am 19. Februar 2022 werden dann insgesamt 10 Frauen im großen Finale in der Europa-Park Arena in Rust vertreten sein. An diesem Abend wird sich dann entscheiden, wer Miss Germany 2022 wird. Auch in diesem Jahr wird die Final-Show wieder per Livestream übertragen. 