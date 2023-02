Miss Germany 2023: Alle finalen Details zur Awardshow

Am 04. März 2023 findet zum 21. Mal die Miss Germany Awardshow in der restlos ausverkauften Europa-Park Arena in Rust statt

An diesem Abend wird sich entscheiden, welche der 10 Finalistinnen an diesem Abend die Jury mit ihrer Mission und Persönlichkeit überzeugt und die Auszeichnung „Miss Germany 2023“ erhält.



Diese prominenten Gäste sind vor Ort



Neben der hochkarätigen Jury rund um Bruce Darnell, Ruth Moschner, Nicolas Puschmann und Monica Meier-Ivancan sowie Unternehmenssprecherin Jil Andert werden zudem zahlreiche prominente Gäste auf dem roten Teppich erwartet. Dazu gehören u.a. Karo Kauer (Unternehmerin), Dr. Georg Kofler (Unternehmer „Höhle der Löwen“), Kelvin Jones (Sänger), Christiane Stein (Moderatorin), Annahita Esmailzadeh (Linkedin Topspeaker), Magdalena Rogl (Microsoft Top-Managerin), Carolin Niemczyk (Glasperlenspiel), Jana Riva (Schauspielerin), Regina Hixt (Twitch-Streamerin) und Celine Nadolny (ausgezeichnete Sachbuch-Kriterien).



Show-Act des Abends: “The Golden Voices of Gospel”



Unter Leitung von Reverent Dwight Robson wird ein 14-köpfiger Gospel-Chor in der Show für ein einzigartiges musikalisches Erlebnis sorgen, das unter die Haut geht. Der Gospel-Chor ist bekannt durch Auftritte bei den Bambis, TV-Produktionen und Auftritten u.a. mit Helene Fischer. Passend zum Konzept der Show „Female Celebration“ lädt das umfangreiche musikalische Repertoire der charismatischen Stimmen das Publikum vor Ort zum Mitmachen und Zuhören ein.



Live-Übertragung auf Twitch



Bei dem diesjährigen Miss Germany Finale wird es, wie im vergangenen Jahr, ab 18:00 Uhr eine Pre-Show geben, die den Zuschauer:innen zu Hause exklusive Behind-the-Scene Einblicke, wie ein Blick auf den roten Teppich und hinter die Kulissen zu den Kandidatinnen kurz vor der Show, ermöglicht. Die Hauptshow mit den 10 Finalistinnen, dem Moderations-Duo Nele und Frauke Ludowig, und Musik-Act „The Golden Voices of Gospel“ startet ab 20:45 Uhr. Die Produktionsfirma MACK Media setzt das Finale perfekt in Szene und liefert für das Publikum zu Hause eine rundum gelungene Show. Direkt nach der Verkündung der neuen Miss Germany 2023 wird es dann ab 22:30 Uhr das erste exklusive Interview mit der Gewinnerin live auf Twitch geben.



Link zum Livestream am 04. März 2023 ab 18:00 Uhr: twitch.tv/missgermany