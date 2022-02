Miss Germany 2022: Das ist die diesjährige Jury

Wer sitzt im Miss Germany Finale 2022 in der Jury? Frauke Ludowig, Laura Wontorra, Uwe Ochsenknecht, eine aktuelle Olympia-Siegerin und mehr. Die Juror:innen der Live-Show im Überblick.

.

Diese Expert:innen sitzen in der Jury



Am 19. Februar 2022 stellen sich die 10 Finalistinnen der diesjährigen Miss Germany-Wahl in der Europa-Park Arena in Rust einer Jury aus fachkundigen Persönlichkeiten, die sich durch herausragendes Branchenwissen auszeichnen. Neben TV-Moderatorin Frauke Ludowig zählen der deutsche Schauspieler Hardy Krüger jr. und Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken in diesem Jahr zu den Juror:innen. Ebenfalls in der Jury sind Moderatorin Laura Wontorra, sowie die Unternehmerinnen und Bloggerinnen Karo Kauer und Paola Maria. Vervollständigt wird die diesjährige Jury von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Miss Germany Unternehmenssprecherin Jil Andert.



Finale erstmalig in einem 5-stündigen Livestream



Bei dem diesjährigen Miss Germany Finale wird es zum ersten Mal bereits ab 18:00 Uhr eine Warm-Up-Show mit allen Beteiligten des Abends in einer Live-Übertragung geben. Der Livestream wird über den interaktiven Live-Streaming-Service Twitch zu verfolgen sein. Die Zuschauer:innen erwartet ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Miss Germany Wahl 2022. Sie begleiten die Finalistinnen Backstage und die Juror:innen auf den roten Teppich. Die Hauptshow startet mit den 10 Finalistinnen, Moderator Nicolas Puschmann und Musik-Act Leony ab 20:45 Uhr. Insgesamt acht Kameras, 400 Lampen und eine überdimensionale LED-Wand liefern die perfekte Voraussetzungen für einen ereignisreichen Abend. Die Produktionsfirma MACK Media setzt das Finale perfekt in Szene und liefert für das Publikum zu Hause eine rundum gelungene Show. Direkt nach der Verkündung der neuen Miss Germany 2022 wird es dann ab 22:00 Uhr das erste exklusive Interview mit der Gewinnerin live auf Twitch geben.