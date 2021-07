Miss 50plus Germany 2021: Nach einjähriger Pause zurück

.



Top 40 Kandidatinnen beim Content Day



Am kommenden Samstag, dem 10. Juli 2021 ist es soweit, der Content Day von Miss 50plus Germany findet gemeinsam mit 40 Kandidatinnen im Studio Gleis 7 in Hamburg statt. Für das Event wurde ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet, welches die Durchführung unter höchsten Hygienestandards möglich macht. Beim Content Day werden die Kandidatinnen mit erfahrenen und professionellen Foto- und Videografen verschiedene Inhalte für das darauffolgende Community-Voting erstellen. Zudem bietet das Zusammentreffen die Gelegenheit zum inspirierenden Austausch und Raum für viele neue Erfahrungen.



Nach einjähriger Pause freut sich Ralf Klemmer besonders auf das bevorstehende Event: „Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr mit Miss 50plus Germany wieder ein Format anbieten können, welches ein neues Bild vom Älterwerden zeichnet und die Lebensfreude sowie die zeitlose innere Schönheit in den Fokus rücken soll“.



Im Anschluss geht es mit dem Community-Voting weiter. Vom 19. Juli bis zum 15. August 2021 kann auf der Homepage von Miss 50plus Germany darüber entschieden werden, welche zehn Frauen es in die nächste Runde schaffen. Diese zehn Frauen werden im Finale stehen und bereits am 28. August 2021 beim sogenannten „MEINS Day“ zusammentreffen. Der MEINS Day ist ein gemeinsames Event mit dem diesjährigen offiziellen Medienpartner von Miss 50plus Germany, der Zeitschrift „MEINS“, das Lead-Magazin für Frauen 50plus der Bauer Media Group. Dort werden die Kandidatinnen neben weiteren Content-Produktionen bereits erste Coachings und Workshops erleben.



Finale im Oktober 2021 im 5 Sterne Superior Hotel Dollenberg



Das diesjährige Finale und der gleichzeitige Höhepunkt der diesjährigen Miss 50plus Germany Reise findet im Hotel Dollenberg statt. Das 5 Sterne Superior Hotel im Schwarzwald bietet sowohl räumlich als auch technisch die optimalen Voraussetzungen, um das neuartige Hybridkonzept aus Livestream und Event durchzuführen.



Die diesjährige Siegerin von Miss 50plus Germany wird Ende Oktober beim Generation WOW Lifestyle Festival – Die digitale Hausparty zu sehen sein. Das Generation WOW Lifestyle Festival richtet sich ebenfalls an Powerfrauen 50plus und wird vom diesjährigen offiziellen Medienpartner, der Zeitschrift „MEINS“, erstmalig präsentiert.

