Führungswechsel bei Miss Germany

Miss Germany Corporation wird zu Miss Germany Studios mit Max Klemmer als alleinigen geschäftsführenden Gesellschafter

Max Klemmer (25) übernimmt zum 1. Juli 2022 alle Geschäftsanteile von Ralf Klemmer und damit die alleinige Führung des Familienunternehmens. In dem Zuge firmiert das Unternehmen in „Miss Germany Studios“ um.



Miss Germany Studios bietet eine Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Mit der Umfirmierung und der Übernahme der verbleibenden Firmenanteile seines Vaters setzt der Jungunternehmer nach dem erfolgten Konzeptwandel einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte. Seit 40 Jahren führt damit erstmals ausschließlich eine Generation das Unternehmen.



Max Klemmer über den Wechsel: „Die Trennung vom alten Firmennamen unterstreicht unsere Ambition, Miss Germany zu einem Studio für Geschichten starker Frauen zu etablieren. Meinem Vater möchte ich für das Vertrauen danken, Miss Germany alleine in die Zukunft zu führen,“ so Klemmer. Der ehemalige Schönheitswettbewerb wird seit 2019 vom Enkel des Gründers, Horst Klemmer, modernisiert und ist heute zu einer Auszeichnung für Frauen mit Mission geworden.



MISS GERMANY STUDIOS – die Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen



Die Umfirmierung zu den Miss Germany Studios erweitert die bisherige unternehmerische Tätigkeit der Eventorganisation, um zwei weitere Arbeitsbereiche. Dazu gehört die Förderung und enge Zusammenarbeit mit den neuen Talenten sowie die Beratung rund um Konzeption und Markenbildung.



Der Erfolg des neuen Konzepts wurde dieses Jahr mit der Resonanz auf die Auszeichnung von Domitila Barros (37) untermauert: Keine Gewinnerin vor ihr war national und international medial so präsent. Schon kurz nach Titelerhalt erfolgten relevante Projekte und Auftritte, wie die Partnerschaft mit Deutschlands größtem Bio-Saft-Hersteller mit dem zusammen ein fairer, nachhaltiger Bio-Eistee auf den Markt gebracht wurde, und eine Einladung in das Bundesaußenministerium, um das Thema einer feministischen Außenpolitik mit Annalena Baerbock zu diskutieren sowie ein Auftritt als Laudatorin bei den Fairtrade Awards.