Vanessa Eichholz verhilft Bräute zu einem perfekten Auftritt im Traumkleid

Schlank, gesund und fit – So zeigt sich die deutsche Schauspielerin Vanessa Eichholz in ihrer Rolle in der von vielen deutschen Fantasyfans lang herbeigesehnten Serie „Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten“, die am Freitag, 13. April, bei Netflix anläuft.



Sie sind neugierig, wie die Münchenerin zu ihrem Traumkörper kam und warum sie nun für viele Bräute ein Vorbild geworden ist?



Durch internationale wie nationale Film- und Fernsehproduktionen wie „Love Hate & Security“, „Father Rupert Mayer“ und „Reeperbahn“ haben sich für Schauspielerin und Model Vanessa Eichholz auch im Lifestyle-Bereich einige Projekte ergeben. Unter anderem produzierte „das deutsche Talent in Hollywood“ wöchentlich Fitnessvideos für Bunte.de und Freundin.de. Darüber kam Vanessa Eichholz mit dem sympathischen und international anerkannten Personal Trainer Michael Limmer in Kontakt, der sie mit einem sehr vielfältigen Fitnessprogramm immer wieder neu fordert. Das Besondere an seinem Training: Es ist speziell auf Frauen ausgerichtet, die an einem besonderen Tag im Mittelpunkt stehen und rundum perfekt aussehen wollen – ganz gleich ob dieser besondere Tag nun der Abschlussball, die eigene Hochzeit oder der Auftritt auf dem roten Teppich ist.

Dabei geht es in erster Linie nicht darum schnellstmöglich viele Pfunde zu verlieren und sich stundenlang im Fitnessstudio zu quälen. Vielmehr helfen die zusammengestellten Workouts dabei, nach Problemzonen zu trainieren und beispielsweise die Arme für das schulterfreie Kleid zu straffen.



Vanessa Eichholz tauchte durch das 10-wöchige-Trainingsprogramm von Michael Limmer tiefer in die Fitnesswelt ein. Deshalb ist es keine Überraschung, dass sie als strahlendes Fotomodel die Übungen im ersten Buch des Münchener Personal Trainers „Das perfekte Wedding Workout“ präsentiert. Um die einzelnen Workouts und Zirkel auch als Einsteigerin besser nachvollziehen zu können, kann zu jeder vorgestellten Übung ein entsprechender Videoclip mit Vanessa Eichholz über einen QR-Code heruntergeladen werden.



„Es war ganz schön anstrengend, aber auch sehr effektiv“, betont die Schauspielerin, „Auch wer nicht heiratet, kann Übungen aus dem Buch gut in den eigenen vier Wänden oder an seinem Lieblingsort nachmachen. So wie ich vor Drehs wie für Lost Space oder den US-Blockbuster Hellboy – Rise of the Bloodqueen, der im Januar 2019 endlich weltweit in die Kinos kommt.“



Bibliografische Angaben zum Buch:



Das perfekte Wedding-Workout – In 10 Wochen zur Top-Brautfigur

Michael Limmer (Autor) | Vanessa Eichholz (Foto- und Videomodel)

216 Seiten, in Farbe, ca. 215 Fotos und Abb.,

Paperback, 16,5 x 24,0 cm, 1. Auflage Januar 2018

ISBN 978-3-8403-7540-8, 16,95 € [D]

Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH

Der Meyer & Meyer Verlag, bei dem Vanessa Eichholz und Michael Limmer das Buch verlegten, bietet die passende Literatur für jeden sportbegeisterten Leser. Seit über 30 Jahren steht unser Logo, „Die gelbe Ecke“, für Expertenwissen von anerkannten Autoren, geprüfte Inhalte durch Partner-Verbände, moderne Layouts und hochwertige Ausstattung sowie innovative und einzigartige Buchprojekte. Der familiengeführte Meyer & Meyer Verlag ist DER renommierteste Sportverlag — in Deutschland und der englischsprachigen Welt. Egal, ob interessierte Hobby- oder Profisportler oder Trainer im Leistungssportbereich, in unserem vielfältigen Verlagsprogramm findet jeder ein Fachbuch, das ihn bewegt.

