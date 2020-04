Pressemitteilung BoxID: 793558 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Tennisspiele werden im Kopf entschieden

Kognitives Training, Kreativität und Spielintelligenz im Amateur- und Leistungsbereich

Tennisspiele werden im Kopf entschieden ist am 25. Februar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Ausnahmespieler wie Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic nehmen nicht nur die Situation um sich herum wahr, sie denken die weiteren Spielzüge bereits voraus. Diese über Jahre trainierte Gedankenschnelligkeit befähigt diese Weltklassespieler in äußerst komplexen, für den Außenstehenden ausweglosen Spielsituationen spielerische Meisterleistungen zu kreieren. Diese technisch-taktischen Bestlösungen können Spiele entscheiden.



Dieses Buch bietet hierzu nicht nur ein theoretisches Rahmenmodell, indem auch Antizipations-, Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse eine Rolle spielen, sondern neben Diagnosetools erstmalig praktische Anwendungsbeispiele für die Schulung der kognitiven Fähigkeiten. Die Erfahrungen und Übungen die das Buch dem Leser an die Hand gibt sind für alle Alters- und Leistungsklassen anwendbar, vom Amateur- bis Profitennis.



„Du kannst nicht gut Tennis spielen, ohne ein guter Denker zu sein. Du gewinnst oder verlierst das Spiel, bevor du überhaupt rausgehst.“ – Venus Williams



„Tennis ist ein mentaler Sport. Jeder ist fit, jeder trifft gute Vor- und Rückhände.“ – Novak Djokovic



Daniel Memmert / Stefan Leiner

Tennisspiele werden im Kopf entschieden

184 Seiten, Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 1. Auflage Februar 2020

ISBN 978-3-8403-7689-4,

20,00 € [D]



Prof. Dr. Daniel Memmert ist geschäftsführender Institutsleiter am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er besitzt Trainerlizenzen in den Sportarten Fußball, Tennis, Snowboard sowie Ski-Alpin und ist Herausgeber und Autor von Lehrbüchern zum modernen Fußballtraining.



Der ehemalige professionelle Tennisspieler Stefan Leiner ist Jurist und leitete als Sportdirektor den Tiroler Tennis Verband. In seiner mehr als zwanzig jährigen Trainertätigkeit betreute er Spieler auf der ATP und WTA Tour. Seit 2014 ist er Geschäftsführer der Spieleragentur Topseed.

