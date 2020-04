Pressemitteilung BoxID: 793566 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Stressfrei leben - Schmerzfrei leben

Frei von Stress und Rückenbeschwerden in 6 Stufen

Stressfrei leben – Schmerzfrei leben von Stephanie Kiel und Philipp Kemper ist am 25. Februar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Fast jeder dritte Erwachsene gibt an öfter oder ständig an Rückenbeschwerden zu leiden. Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland und eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Dieses Buch hilft dabei Stress und Rückenschmerzen zu bekämpfen und langfristig schmerzfrei sowie stressfrei zu leben.



Exemplarisch für den Weg zu einem schmerzfreien und stressfreien Alltag stehen hierbei die beiden Titelheldinnen Lisa (Thema Stress) und Nadine (Thema Rücken). Der Leser erfährt mithilfe des alltagstauglichen Sechs-Stufen-Programms über sie, wie sie ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern können.



Die im Buch vorgestellten Praxisbeispiele werden zudem durch die Erklärung von Zusammenhängen und interessanten Hintergrundinformationen aus den Bereichen Hirnforschung, Coachingansätzen und Sport gestützt. Stressfrei leben – Schmerzfrei leben kombiniert leicht verständliche, praktische Übungen für den Alltag mit Selbstcoachingansätzen und Achtsamkeitsübungen, speziell zum Thema Stress. Die Ursachenbetrachtung und Bekämpfung der Auswirkungen von Stress führt dazu, dass der Leser eine schnelle und langfristige Verbesserung der Lebensqualität erreicht.



Stephanie Kiel & Philipp Kemper

Stressfrei leben – Schmerzfrei leben: Frei von Stress und Rückenbeschwerden in 6 Stufen

176 Seiten, Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 1. Auflage Februar 2020

ISBN 978-3-8403-7688-7,

18,00 € [D]



Stephanie Kiel ist seit 2015 zertifizierte Systemische Business Coachin und Klangmassagepraktikerin. Sie bietet zusammen mit Philipp Kemper erfolgreich Seminare und Individualprogramme an.



Philipp Kemper ist Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Hochschuldozent für Fitness und Gesundheit. Seit 2015 ist er in Düsseldorf erfolgreich als Trainer und Coach tätig.

Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH Der Meyer & Meyer Verlag bietet die passende Literatur für jeden gesundheitsorientierten, fitnessbegeisterten und sportinteressierten Leser. Seit 35 Jahren steht unser Logo, „Die gelbe Ecke“, für Expertenwissen von anerkannten Autoren, geprüfte Inhalte durch Partner-Verbände, moderne Layouts und hochwertige Ausstattung sowie innovative und einzigartige Buchprojekte. Der familiengeführte Meyer & Meyer Verlag ist DER renommierteste Sportverlag — in Deutschland und der englischsprachigen Welt. Egal, ob interessierte Hobby- oder Profisportler oder Trainer im Leistungssportbereich, in unserem vielfältigen Verlagsprogramm findet jeder ein Fachbuch, das ihn bewegt. Das könnte Sie auch interessieren 17:41

Sport 4XF Functional Training Basic 17:29

Sport Erfolgsstory NBA 17:19

Sport Tennisspiele werden im Kopf entschieden

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (